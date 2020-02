A las 12 del día en punto, niños, niñas y jóvenes esperaban ansiosos que se abrieran las puertas del Liceo de Limache para dar inicio a lo que sería el primer encuentro Tik Tok de la comuna, totalmente gratuito.

Jóvenes de todas las edades llegaron al Liceo de Limache para conocer a sus influencers favoritos de la famosa aplicación que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Al evento llegaron más de 25 influencers, destacados usuarios de la aplicación, quienes firmaron autógrafos, posaron para fotografías, realizaron concursos e hicieron demostraciones en vivo de los talentos que muestran a través de Tik Tok.

La iniciativa nació de un encuentro fortuito entre el alcalde de la comuna, Daniel Morales, y la reconocida tiktoker, Josefa “Pepa” Fernández, en una pizzería. La joven le comentó al edil acerca de sus ganas de realizar un encuentro en Limache. Al jefe comunal, la idea le pareció novedosa y entretenida, razón por la que no dudó en llevar a cabo la actividad, gestionándola y concretándola finalmente el pasado sábado 22 de febrero.

Es así como la máxima autoridad señaló que “es importante motivar e incentivar la participación de jóvenes de todas las edades, así que hicimos esto en el Liceo de Limache. Estamos contentos porque vinieron padres e hijos y el encuentro familiar es importante, esperamos que disfruten y lo pasen bien en un encuentro masivo, ordenado y entretenido para todos”.

Por su parte, Josefa destacó que “estoy muy emocionada porque no esperaba tanta gente, me siento feliz, me gusta esto y quiero que salga bien. Entregaremos mucho amor a quienes nos vinieron a ver, haremos shows, sorpresas y actividades preparadas para ellos”. Mientras que Diego Arce, otro conocido tiktoker agregó que “este encuentro me parece muy bueno porque se reúne gente de todas partes en un evento en común para pasarlo bien. Tik Tok es una aplicación en la que me puedo explorar y salir de mi rutina con mi fuerte que es la comedia”.

El evento reunió a grandes y pequeños, manteniendo un ambiente completamente familiar que, además, potenció el emprendimiento de la comuna con diferentes stands y carros de comida que estuvieron presentes.

La pequeña Sofía Lobos, de apenas 10 años, estaba muy contenta por conocer a sus ídolos y sostuvo que “encuentro súper bien este encuentro en Limache porque siempre los hacen en Viña entonces no puedo ir, además es gratis y eso es mejor”.

Asimismo, Angelina Castillo, una de las madres que asistió a la actividad, dijo que “encuentro algo muy bonito porque es totalmente positivo para la juventud. Ojalá se siga haciendo porque es un encuentro sano, algo que suma y que hace falta hoy en día”.