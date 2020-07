El trabajo de la artista nacional Margus, no se detiene. Recientemente lanzó un cover de Whitney Houston con su canción “All The Man That I Need”. Con esta interpretación la artista muestra su versatilidad y la fuerza de una de las voces más potentes de Chile.

Sorprende con cover Whitney Houston y su éxito “All The Man That I Need”

“Whitney Houston, siempre ha sido uno de mis grandes referentes y poder grabar su canción ‘All The Man That I Need’, ha sido todo un desafío y estoy muy emocionada con el resultado”, contó Margus sobre este cover.

Agrega que “grabamos un video junto a mi banda, en modo cuarentena, con el mayor cariño del mundo para entregar un apoyo visual a una canción que tiene todo el magnetismo de Whitney”.

Actualmente Margus, en pleno proceso de internacionalización, además de sonar en diversas emisoras de Chile, gana terreno en países como: Colombia, El Salvador, Bolivia, Venezuela y España.

La canción fue producida por los destacados músicos y productores chilenos: Nicolás Borbar, Eduardo, Kevin del Canto, Juan Carlos Correa, Maximiliano Alarcón y Francisco del Canto. Quienes han colaborado con José Luis Rodríguez, Myriam Hernández, Marcos Llunas, Ricky Martin y Chayanne, por nombrar algunos.