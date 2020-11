Como ya es tradición hace 21 años en la ciudad de Limache, se llevó a cabo una nueva edición del concurso de pintura “Juan Francisco González” con el cual se celebra el talento regional y nacional, y con el que se espera generar un acercamiento del arte con la comunidad.

Casi 50 artistas nacionales participaron del tradicional certamen que en su edición número 21 se adaptó a la contingencia sanitaria.

Este año, debido a la pandemia que se vive en el país, las casi 50 obras que participaron fueron enviadas por correo y tuvieron como temática mirar Limache “desde la ventana”.

En ese sentido, el Alcalde de la ciudad, Daniel Morales, recalcó la importancia de haber continuado con la tradición del concurso, a pesar de las dificultades y comentó: "Nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción haber podido realizarlo durante este año. Sabemos todos los problemas que se han generado producto de la pandemia, pero no por eso teníamos que impedir su realización, este año tuvo un contexto distinto y la gente miró desde sus casas, probablemente miró desde el recuerdo, desde las fotografías, las historias que los vinculan con Limache, el tren la cervecería, el tomate estuvieron presentes en estas obras pictóricas y para nosotros es un orgullo porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestro patrimonio. La cultura no está solo en los grandes centros urbanos, también está en las comunas del interior de la región.”

En está oportunidad, la obra ganadora fue "Regreso a Casa" del autor Edgardo Contreras de la Cruz, quien se inspiró en sus propios viajes desde su ciudad Natal, El Quisco a Limache. El ganador recibió un premio de $1.000.000 y se expresó feliz por la oportunidad de haber sido participe del certamen: “Contento por haber obtenido el premio y por la participación y también felicitar a la alcaldía y a la Casa de la Cultura por haber mantenido este concurso vigente a pesar de la situación que estamos viviendo, es importante para nosotros seguir trabajando, a pesar de la situación”.

Asimismo, recalcó la inspiración que le permitió llevar a cabo el trabajo: “En base a la temática que pedían que era la visión desde la ventana, me llamó la atención tratar de ver esa conexión con el tema que estaban solicitando. Así que, los viajes que a veces he hecho aquí en la región, en el metro, me llamaban la atención, la imagen que uno tenía de la entrada de la ciudad y ese tipo de cosas así que tome imágenes del recorrido y del interior del metro y eso lo asocié”.

Las obras fueron evaluadas por los reconocidos artistas nacionales Nancy Olivares, Salim Shahade y Marco Vivanco, quienes tuvieron la difícil tarea de dar un veredicto.

En tanto, el segundo lugar fue “El Expreso del Recuerdo" de Juan Carlos Lara, quien recibió $700.000 y el tercer lugar se lo adjudicó Juan Pablo Neira con “Limache a Toda Máquina" con un monto de $300.000 e igualmente, se hizo entrega de dos menciones honrosas a artistas de Quillota y Santiago.

El concurso, se consolida hoy como toda una tradición limachina y se espera que su participación crezca año a año, abriendo paso a la cultura nacional en distintos puntos de la región.