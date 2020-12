“Llueve sobre mojado” se denominó la escultura con la cual el artista y académico de la Facultad de Arte UPLA, Pablo Villegas Rodríguez, ganó el Encuentro Artístico “Pan de Mi Alma”, instancia que —bajo la temática de crisis sanitaria— premió a los mejores exponentes de la Región de Valparaíso en las categorías de pintura, grabado y escultura.

El académico de la Facultad de Arte obtuvo el primer lugar del Encuentro Artístico “Pan de Mi Alma” —categoría escultura— que organizó la Corporación Cultural de Viña del Mar y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Valparaíso.

El encuentro, organizado por la Corporación Cultural de Viña del Mar y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Valparaíso, distinguió tres obras por disciplina las que fueron juradas por los destacados artistas visuales Virginia Vizcaíno, Nelly Aorostizaga y Daniel Santelices en dos ceremonias de evaluación efectuadas el 4 y 9 de diciembre, y coordinadas por el curador (UPLA) del concurso Arnoldo Carvajal Letelier.

Pablo Villegas al ser consultado sobre este galardón explicó que fue una agradable sorpresa el haber obtenido el primer lugar, esencialmente porque la región cuenta con grandes escultores. “Tomando en cuenta esta circunstancia resulta muy motivador ser reconocido, ya que para un artista estas situaciones te llenan de energía para seguir trabajando”, agregó.

“En estos momentos agradezco a mi maestro Roberto Bascuñán porque él fue quien me enseñó el arte de la fundición, e inculcó en mí un sentido crítico y de trabajo constante para vivir del arte y la docencia. Imposible es olvidar una frase que me dijo hace muchos años ‘Las penas se pasan trabajando en el taller’. Pero tampoco puedo olvidar a mi universidad (Universidad de Playa Ancha) por ser el espacio donde me formé y pulí mis habilidades, y donde hoy puedo traspasar mis conocimientos a los estudiantes”, confesó el docente UPLA.

Respecto a su escultura “Llueve sobre mojado” dijo que representa una reflexión sobre la contingencia nacional y de lo que hemos vivido como sociedad. “En una primera instancia convivimos con el estallido social, fenómeno absolutamente necesario para gran parte del país; y luego con la pandemia que, desde mi punto de vista, es un segundo remezón en el sentido social, económico y emocional”, finalizó Villegas.

La ceremonia de premiación se realizó el miércoles 15 de diciembre en la Sala Viña del Mar y contó con la presencia del presidente de la Corporación Cultural de Viña del Mar Luis Bork Vega, quien enfatizó que como Corporación están muy felices de ser parte de este concurso puesto que el arte en todas sus expresiones ha permitido, en estos momentos tan complejos y de tanta soledad, un diálogo con otros y para otros.

“Este certamen artístico ha logrado que los grandes artistas de nuestra región participen del sueño de construir espacios de paz, lo que en estas circunstancias adquiere una dimensión especial”, concluyó la autoridad.