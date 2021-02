2021 es un año cargado de música y estrenos para Juan Pablo Astorga Rodríguez, el músico y productor chileno —quien trabajó activamente durante la 'pandemia' creando nuevo material— lanza su nuevo sencillo “Camper”.

En este cuarto estreno JPAR entrega un sonido de rock psicodélico que da una nueva probada a lo que será su primer disco “I’m, I wish”, el cual será liberado en el primer semestre de este año.

“Camper” es una canción que hace un homenaje al estar componiendo, haciendo música. Una obra de rock psicodélico que invita a viajar, una vez que uno entra al camper es como entrar a una habitación fuera del tiempo.

Juan Pablo explica que

“Curiosamente Camper fue mi primera composición del álbum ideada en el camper/estudio. La canción nació de una energía en plena 'pandemia' cuando no se podía hacer nada… Motivó muchísimo todo el proceso de composición del disco, dio pie al último single The Nation of the Friendly People, y a los próximos estrenos “Horizonte" y "The Feeling"; me pareció que es el momento preciso de liberarla al mundo”.