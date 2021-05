El cuervo y la serpiente de Jorge Muñoz Gallardo es el libro ideal para quienes prefieren lecturas cortas y precisas. Dividido en dos partes claramente diferenciables, en la primera desarrolla un conjunto de opúsculos o escritos de corta extensión, donde el autor expresa una idea u opinión sobre variados temas de la vida.

En la segunda, hay un grupo de cuentos brevísimos, que posan la mirada en algún aspecto de la psicología y el actuar humanos. En el primer caso revolotea el cuervo. En el segundo repta la serpiente. Y lo hacen con toda la carga significativa que las antiguas religiones y las creencias populares han conferido a estos animales.

Durante la presentación del libro, el escritor y crítico literario, Antonio Rojas, destacó que el lector hallará en estas páginas “narraciones muy breves sobre la vida y sus variadas circunstancias del pasado y el presente, para leer en el baño, el bus y la cama durante una noche de insomnio, escritas con la esperanza de provocar una sonrisa, un poco de asombro y también alguna reflexión”.

“Además de la calidad de la escritura, y de la erudición de que nos hace partícipes, debemos agradecerle también la brevedad. Ninguno de los noventa y tres temas que se tratan en este libro requiere más de un par de minutos de lectura. Y en esta época el tiempo adquiere un valor inmenso. Hay muchos que no leen porque no tienen tiempo. Bueno, ellos también pueden acercarse al “cuervo y la serpiente”. Y les hará bien. Porque más allá del par de minutos que se invierten en leer textos que, salvo contadas excepciones, no sobrepasan una página de extensión, el asunto da que pensar. No termina con el punto final. Abre surcos, siembra semillas, despeja caminos, genera puertas y ventanas para echar a correr y a mirar. Y, como sucede con las obras de arte, el afortunado que accede a ellas ya no vuelve a ser el mismo. Es un poco mejor”, agregó.