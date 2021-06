Este jueves se emitió por Zoom la primera “Tertulia Literaria”, dedicada a Gabriela Mistral y Pablo Neruda, un encuentro organizado por el Museo del Libro del Mar de San Antonio, la Sociedad de Bibliófilos de Chile y Booklife Editores.

Norma Alcamán, directora de la Sociedad de Bibliófilos y curadora del Museo del Libro del Mar, señaló que

“El museo fue creado por Puerto San Antonio con la finalidad de acercar la literatura a toda la ciudad. Fue impulsado por uno de nuestros integrantes de la Sociedad de Bibliófilos, Franco Brzovic, quien es el presidente del directorio de la empresa portuaria. Debido a la actual pandemia, estamos realizando actividades online en conjunto, lo que implica un gran desafío con efectos positivos, si consideramos que estas actividades culturales en modalidad virtual, pueden llegar a más personas”.

En esta oportunidad, la Tertulia Literaria estuvo dedicada a los Premios Nobel de Literatura Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Uno de los participantes fue Enrique Pizarro, quien conoció al vate, porque era el encargado de ir a su residencia ubicada en Isla Negra, para intercambiar diversos mensajes que le llegaban.

“En la vida real fui uno de los carteros de Pablo Neruda y durante seis años me correspondió ser el mensajero de este gran escritor, porque acá en El Tabo estaba el único teléfono que había en Isla Negra. Yo tenía unos 13 años cuando iba a la casa de don Pablo para llevarle los mensajes que recibía desde Santiago y algunas veces desde el extranjero, además de pasar a veces al correo para buscar su correspondencia”, recordó.

Pizarro contó que “el día en que fallece Gabriela Mistral llaman a Neruda y me corresponde llevarle un mensaje porque necesitaban comunicarse con él, esto fue alrededor de las dos de la tarde. Me recibe la señora Matilde, quien me hace ingresar y le digo que están tratando de ubicar a don Pablo para darle un mensaje. Me responde que está durmiendo la siesta, así que más tarde iría al teléfono”.

“Al volver a El Tabo, otra autoridad me pide que vuelva a Isla Negra para que le diga a don Pablo que era urgente que pudiesen hablar con él. Así lo hice en un total de tres oportunidades, donde doña Matilde me respondía siempre que su siesta era sagrada”, comentó.

El mensajero de Neruda explicó que le iban a encargar al poeta la confección del discurso por el fallecimiento de Gabriela Mistral, agregando que esa fue una de las anécdotas que más recuerda que vivió con él.

Este año se cumple medio siglo de la obtención del Premio Nobel de Literatura por parte de Pablo Neruda, por lo que en esta cita virtual se analizó parte del libro “Pablo y Matilde en la patria del racimo”, de autoría de José Goñi, que es una biografía novelada sobre la vida del escritor. El comentario del libro estuvo a cargo de Enrique Inda, director de la Sociedad de Bibliófilos y primer vicepresidente de la Fundación Pablo Neruda.

“Gabriela Mistral tuvo un rol muy importante en la vida de Neruda. Por el año 1921 comienza una relación directa entre ambos en Temuco, donde en ese entonces Neftalí Reyes le llevaba sus poemas, Mistral lo incentivaba a escribir y lo introdujo en la literatura francesa. En esta novela relato también un encuentro que sostuvieron en Nápoles en 1952”, aseguró Goñi.

El economista y ex ministro de Estado adelantó también algunos de los contenidos que tendrá su próximo libro titulado “Gabriela camino a la eternidad”, novela que relata aspectos inéditos de la vida de la poetisa chilena y que será publicada próximamente.

En su exposición, explicó que

“El 15 de noviembre de 1945 se da a conocer que Gabriela Mistral fue designada como Premio Nobel de Literatura y ella se entera del hecho por las noticias tras escuchar la radio. Dos días después viaja en barco desde Río de Janeiro a Gotemburgo ya que odiaba los aviones, travesía que duró 22 días y luego tomó un tren a Estocolmo llegando un día antes de la ceremonia”.

Acerca del foco que tendrá su nuevo libro, José Goñi afirmó que “Mistral se quedó 28 días en Suecia, lo que nos da un material muy interesante de lo que hizo en su estadía en ese país luego de haber recibido el premio Nobel de Literatura. Su agenda estaba copada con actividades y donde iba se llenaban los auditorios. Era una mujer súper estrella y recogí de los registros de prensa suecos lo que hizo y dijo mientras estuvo allá, lo que no se conoce en Chile y es absolutamente inédito”.

“La novela termina cuando el 4 de enero de 1946, esta vez en avión, Gabriela toma el vuelo desde Estocolmo hacia París. En ese momento yo digo que va camino a la eternidad”, indicó.

Finalmente, Norma Alcamán leyó algunos de los comentarios y felicitaciones del público, y afirmó que “esta tertulia de Mistral y Neruda es la primera que se realiza en formato digital. Son dos personajes que siempre concitan interés del público por sus creaciones literarias reconocidas a nivel internacional. Así también, son admirados por sus logros. Esto los ha transformado en íconos de nuestro país, que ameritan ser conservados y difundidos como patrimonio cultural chileno”.