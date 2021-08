Actualmente en la Antesala Viña del Mar se presenta la muestra “Pospaisajes” del artista visual Francisco Guerra, la que reúne una serie de pinturas al acrílico sobre lienzo producidas por el pintor nacional residente en Santiago desde el verano del 2018 y durante las restricciones implantadas por el Covid19 entre 2020 y 2021.

“Para Francisco el año 2020 no ha sido para nada especial, ya que además de traer consigo la pandemia también ha traído otras profundas problemáticas a su vida personal y es por eso que en su introspección e impronta personal comenzó a incursionar en la estética pictórica de lo autobiográfico y lo relacional de la crisis sanitaria en la actualidad, llamando a escena a la eterna confrontación entre lo natural y lo artificial. Una problemática recurrente dentro de la historia del arte, el arte contemporáneo y la irrupción del arte de los nuevos medios”, señala Patricio Álvarez, curador de la exposición.

Esta producción artística tradicional está inmersa en un período en que el arte de los nuevos medios parece acaparar la atención del mercado actual con las nuevas propuestas tecnológicas.

Al respecto, el curador agrega

“Francisco, igualmente retoma y potencia la tradicional práctica pictórica para seguir en la trinchera de lo critico-mundano utilizando su dimensión y perspectiva ilusionista dónde no hay computadoras, no hay algoritmos, no hay implementaciones de ningún tipo de software, ni inteligencia artificial, ni robótica, ni uso de ningún material de tecnología avanzada pero sí se encuentra un maravilloso contenido filosófico y poético que el mundo tecnológico sólo podría soñar en alcanzar”.