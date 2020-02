A lo largo de la última semana, en el Gimnasio Rufino Bernedo de Temuco, la Asociación de Ajedrez de Chile disputó el Campeonato Nacional de Ajedrez de la Juventud Chile 2020, en el cual estuvieron participando damas y varones de Quillota, quienes una vez más demostraron todo su nivel y lo que han aprendido en los últimos años, quedando tres de ellos entre los 10 mejores del país, proyectándolos como algunas de las promesas de la disciplina en el futuro, ratificando también compromiso de las autoridades locales por desarrollo de estos talentos.

La única dama en la delegación fue Valeska Rozas, quien compitió en categoría sub 18 damas, consiguiendo un total de 4,5 puntos después de haber disputado todas las partidas del torneo y, de esta forma ubicarse en la novena posición ratificando su proyección, aún más cuando es la primera experiencia en esta división a nivel nacional, jugando de igual a igual ante aquellas favoritas, perdiendo por pequeños detalles que espera mejorar en el futuro, a todo lo cual ha sumado un tercer lugar en torneo blitz que también se disputó en marco de la competencia.

Por su parte, el pequeño quillotano Rafael González participó de la serie sub 12 varones, en la que consiguió una importante actuación al terminar en el décimo puesto del país, ello tras un torneo en que inició de gran manera al imponerse en sus primeras tres partidas, para caer en la siguiente ante el primer favorito, pero esta caída no lo desanimó y pudo recuperarse para ganar dos y empatar una partida en las siguientes tres, aunque el cierre del torneo no fue el esperado ya que fue derrotado en los últimos dos juegos evitando así quedar mejor ubicado.

Finalmente, otros quillotanos que dijeron presente en el sur de nuestro país para competir de igual a igual ante los mejores de Chile fueron Felipe Rojas, el cual obtuvo un décimo lugar en la categoría varones sub 10, a lo que se sumó la actuación de su hermano Jorge Pérez en sub 16 masculino con un vigésimo segundo puesto, para concluir con Benjamín Rivadeneira, que por la serie sub 12 terminó en el vigésimo quinto puesto, resultados muy prometedores y que ratifican el crecimiento del ajedrez en la comuna durante último tiempo y opción de crecer.