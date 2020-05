Brian Codoceo, atleta villalemanino de solo 20 años, es una de las mayores promesas en el atletismo de fondo a nivel regional y nacional. A su corta edad suma exitosas presentaciones en el ámbito internacional como el segundo lugar en el Sudamericano Escolar de Brasil en 2014 en los 2 km y la medalla de bronce en los 5 km planos en los Juegos Binacionales del 2015 en Mendoza. Hoy, recluido en su hogar como buena parte de los deportistas del programa Promesas Chile, contó sobre cómo ha llevado su vida diaria en época de Coronavirus.

“El Covid19 ha generado un impacto enorme, en el sentido de las relaciones interpersonales y los cuidados sanitarios, además de una conciencia frente al número de fallecidos. Viéndolo personalmente, los cambios son claros, pero nunca se deben ver como una amenaza. Lo más importante es adaptarse prontamente y aprovechar esta nueva realidad para ver las cosas diferentes”, sostuvo el deportista.

Por cómo se ha preparado en estos días, Codoceo manifestó que “he estado entrenando, mayoritariamente con circuitos técnicos y musculares. Siempre intento mantenerme realizando actividades, sean físicas, cognitivas, sociales y demás, por lo que la cuarentena no me pilló desprevenido, preguntándome ¿qué hago ahora?". Asimismo agregó que ha debido adaptar el entrenamiento a sesiones de calidad con su entrenador Sergio Galdames, ya que lo ayudan a la motivación y la calma.

Al respecto, la Seremi del Deporte, Ruth Olivera, destacó la manera en que los seleccionados regionales han afrontado la pandemia. “Desde el primer día nos hemos ocupado de su bienestar físico y mental, me siento orgullosa de cada uno de nuestros deportistas regionales que con grandeza y amor por el deporte se han adecuado a la nueva modalidad y han demostrado cómo los tremendos líderes y referentes deportivos que son los valores que entrega el deporte como la solidaridad y responsabilidad dando el ejemplo y entrenando en casa”, señaló la autoridad regional.

El también estudiante de Ingeniería Civil Bioquímica en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, comentó que en materias académicas “estamos en paralización, pero me mantengo estudiando de igual manera. A comienzos de semestre se me hizo fácil poder estudiar, ya que había tiempo. El único detalle que marca la diferencia es la organización. Si me organizo bien y le dedico el tiempo correspondiente a cada cosa, no habrá grandes problemas. Excederse en ocio no es muy útil, excederse en estudio tampoco. Hay que intentar simular que el estudio es presencial y dedicarle el tiempo necesario a todas las actividades que se harían presencialmente”.

El Covid19 ha alterado todas las competencias a nivel nacional e internacional, y el atletismo no ha sido la excepción como lo indica el oriundo de Villa Alemana. “Para este año, estaba previsto buscar roces importantes, nacionales, algún Grand Prix y a fin de año llegar con una buena marca en 3.000 metros con obstáculos, ambicionando la clasificación al sudamericano U23. Debido a que el panorama ha cambiado, me encuentro a la espera de fechas oficiales para concretar al menos un nacional”.