A pesar de la emergencia sanitaria la Oficina Municipal de Deportes ha seguido trabajando en forma coordinada y activa con todas las personas inscritas en los diferentes talleres formativos.

El objetivo de esta iniciativa apunta a que niños y jóvenes cuenten con los insumos necesarios para participar de las clases online.

Uno de ellos y que cuenta con más de 30 estudiantes desde los 4 hasta los 18 años de edad es el Taller de Tenis Municipal, a cargo del profesor Miguel Cataldo, quien ha desarrollado variadas estrategias formativas y cuyo propósito es que sus alumnos sigan practicando esta disciplina en sus casas.

Sin embargo, en el monitoreo constante que se realiza con los usuarios se detectó que algunos de ellos no contaban con los implementos necesarios para practicarla, para subsanar esta situación y bajo el lineamiento de la alcaldesa Trinidad Rojo de fortalecer la actividad física en la comuna, se determinó la entrega de raquetas y pelotas, las cuales fueron distribuidas en los hogares de los alumnos bajo estrictas medidas de prevención.

En el marco de esta iniciativa la alcaldesa Trinidad Rojo señaló “como ha sido una línea de esta alcaldesa de fomentar el deporte en la ciudad y con esta pandemia en que no se ha podido realizar como lo acostumbramos hacer, es que hemos entregado esta valiosa implementación a los niños para que la utilicen en sus domicilios. Nuestro objetivo es que ellos no pierdan la permanencia y constancia que tenían en la ejecución de esta disciplina deportiva, estamos entregando un apoyo y un aporte para que los apoderados no sientan que sus hijos han quedado postergados”.

Esta implementación deportiva corresponde a la que utilizaban los estudiantes en el período anterior a la pandemia y fue facilitada por el municipio en calidad de comodato, “me parece una iniciativa excelente del Municipio, porque así los niños podrán realmente seguir con los talleres.

Los profesores nos envían semanalmente un video con las clases, para que los alumnos puedan hacer las actividades en sus hogares, pero no todos contaban con los implementos”, indicó Ibalú Assis, apoderada de este taller y quien tiene dos hijas de 9 y 14 años que participan del taller.

Es importante destacar, que la ejecución del Taller de Tenis Municipal que lleva ya más de 4 años de desarrollo en la comuna, ha tenido una positiva recepción de parte de la población, sobre todo atendiendo que es una disciplina que no está al alcance de todos los hogares y que a través de la gestión que realiza el Municipio, más caleranos pueden practicar este deporte.