Un promisorio debut internacional tuvo Clemente Seguel, único velerista chileno clasificado para los Juegos Olímpicos, en la Kiel Woche, en Alemania, su primer torneo internacional de preparación para la cita de los cinco anillos.

Enfrentando a una numerosa flota de 78 navegantes, el timonel algarrobino de 20 años, debutó con un destacado 6º lugar en agua extranjeras y ante numerosas figuras mundiales del Laser Standard. Por desgracia, luego fue penalizado por cruzar la línea de largada un par de segundos antes del tiempo reglamentario, lo que le significó 41 puntos en contra, finalizando la primera jornada con 47 puntos acumulados.

La segunda jornada no partió mejor para el espigado deportista nacido en Temuco. Un segundo castigo por parte de los jueces le sumó otros 41 puntos en contra, pero logró resarcirse y en las siguientes regatas anotó resultados sorprendentes: 9º, 4º y 3º lugares, que lo encumbraron en la tabla y lo dejaron en el 27º lugar, clasificando a la Flota de Oro del torneo, reservada para los mejores 40 competidores.

“Es un campeonato de muchísimo nivel, pero he estado navegando muy bien. Estoy muy feliz por el rendimiento que estoy teniendo. Si no fuera por las penalizaciones estaría entre los cinco y los diez mejores, pero de todos modos estoy más que contento. He logrado resultados que nunca había conseguido y ante rivales muy, pero muy fuertes. Me quedo con eso, y voy a dar lo mejor en las regatas finales”, aseguró desde el Viejo Continente el actual campeón nacional de Laser Standard, quien será el más joven de los competidores de su categoría, el próximo año, en Tokio.