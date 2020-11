Una de las consecuencias de la pandemia por Coronavirus fue la suspensión de todas las actividades deportivas que se desarrollaban en la zona, ello como una manera de disminuir los riesgos de contagio, pese a lo cual ha habido disciplinas que de todas maneras han continuado adelante, como el caso del ajedrez, donde gracias a la tecnología se han seguido desarrollando campeonatos a nivel nacional e internacional, instancia que en el caso de la joven quillotana Valeska Rozas le ha permitido participar en una serie de torneos organizados por los clubes de distintos países, destacando por su buen nivel, obteniendo importantes resultados en ellos.

La pandemia le ha permitido a esta alumna del Colegio Gobernador Concha y Salvatierra seguir obteniendo triunfos en torneos virtuales desarrollados fuera del país.

Entre estas competencias, resaltan todos aquellos que cada semana realiza el Club de Ajedrez Rey de Reyes de Cusco, Perú, en muchos de los cuales ha participado Valeska Rozas, convirtiéndose en una de las protagonistas habituales, logrando en varias ocasiones el primer lugar de la serie femenina, además de ubicarse en los primeros lugares de la categoría open, ratificando así su gran rendimiento, además de proyectar su carrera, algo que se confirma con sus actuaciones en los torneos del Club de Ajedrez de Buin, donde también se ha consolidado como la mejor dama, valorando el hecho de competir de igual a igual ante rivales del continente y ciudades del país.

Durante las últimas semanas, aprovechando la posibilidad de ganar experiencia a nivel internacional, fue parte del torneo que se disputó en Colombia, con la participación de 38 jugadoras de ocho países en la categoría sub 17, quedándose con un meritorio tercer lugar, mismo resultado que posteriormente obtuvo en un campeonato similar realizado por el Club Águilas de Ajedrez, en Cuba, ratificando su gran crecimiento que la consolida como una de las promesas, sobre todo después del segundo puesto sub 18 que obtuvo en el V Circuito Internacional Cordillera de Los Andes “100 Cumbres en las alturas” disputado en Argentina, sólo superada por una colombiana.

Cabe recordar que, junto a todos estos resultados, también ha obtenido otros logros en el extranjero, como el primer lugar en el Campeonato Sudamericano Escolar de Ajedrez damas sub 17; tercer puesto en Liga Afrodita; primer lugar Torneo Temático Siciliana Dragon Acelerado; primer lugar categoría sub 18 en Torneo Internacional Virgen de la Merced; segundo puesto en categoría sub 18 damas del IV Circuito Internacional Cordillera de Los Andes “Homenaje a nuestras culturas”; sin olvidar uno de sus grandes éxitos: el segundo puesto en Torneo Mundial sub 20 organizado por Federación Internacional Ajedrez para personas con capacidades diferentes.