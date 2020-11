Un gran evento deportivo acogerá el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el próximo sábado 12 y domingo 13 de diciembre con motivo del sudamericano de rugby seven masculino adulto, que contará con la participación de las selecciones de Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, y que servirá de preparación para el repechaje a los Juegos Olímpicos el mes de junio.

Autoridades de la zona y de la federación de rugby, visitaron el estadio destacando el apoyo prestado por la seremia del deporte, para la realización de este sudamericano y la coordinación con la gobernación y seremia de salud, para que el certamen cumpla con todas las medidas sanitarias correspondientes.

Para la seremi del deporte, Ruth Olivera, el estadio está a disposición de todas las organizaciones que lo requieran. “Para nosotros como Ministerio del Deporte es importante albergar a todas las disciplinas deportivas, ya que sabemos que tenemos que trabajar con solidaridad deportiva. Hoy recibimos al rugby en nuestro estadio y mostramos que podemos traer nuevos campeonatos y trabajar con las federaciones en un espacio seguro y cumpliendo todos los protocolos sanitarios. Esto es un compromiso que hacemos para trabajar con todas las disciplinas que quieran desarrollarse”

El gobernador provincial Gonzalo Le Dantec mostró su satisfacción por recibir un evento de esta magnitud. “Esta es una gran noticia para Valparaíso tener un evento internacional. El rugby está muy arraigado en nuestra comunidad. Vamos a cumplir con todos los protocolos, resguardando la salud de los jugadores y de quienes participen del evento”.

El seremi de salud, Francisco Alvarez, agregó que “Este estadio se ha probado y ha cumplido con todos los protocolos de higiene y seguridad, por ejemplo en el fútbol profesional. Para este sudamericano, se van a tomar todas las medidas. Como autoridad sanitaria vamos a chequear que el torneo se desarrolle con las medidas pertinentes. Los deportistas que ingresen desde el extranjero tendrán que hacerlo con su PCR negativa y los chequeos pertinentes”.

El presidente de la Federación de Rugby de Chile Cristian Rudloff destacó el apoyo recibido en la región. “Estamos muy agradecidos por el apoyo de las autoridades en esta región. Este seven es el primer paso para volver a la competencia y tenemos un programa muy ambicioso de cara al repechaje olímpico. Esto no sería posible si no tuviéramos deportistas comprometidos con el alto rendimiento. Queremos mostrar a la región como punta de lanza del rugby femenino”

Además del torneo sudamericano, se realizará el torneo nacional femenino de seven, con la participación de cuatro regiones del país y el torneo zonal de rugby 15.