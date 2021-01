En el quinto sector de la playa de Reñaca y bajo la atenta mirada del entrenador de surf del programa Promesas Chile - Valparaíso, Juan Pablo Barrientos, tres de los más destacados surfistas de la zona, aprovechan las buenas temperaturas veraniegas para preparar sus desafíos 2021.

Al realizarse al aire libre, el surf ha sido uno de los pocos deportes competitivos que no se ha visto tan afectado por la 'pandemia' del Covid19 - no solo son seleccionados regionales, lo que aprovechan las olas, ya que son más de 25 surfistas los que realizan sus piruetas sobre las olas.

Beatriz Mella de 20 años, Concón

La surfista que realizó sus estudios en el colegio Patmos de Viña del Mar, nos cuenta cómo se inició en el surf. “Mi papá es surfista profesional y toda la vida me metió al agua. Desde el 2015 comencé a dedicarme solo a surfear. Cuando era más chica me daba miedo las olas grandes o el frío en el invierno”.

La conconina tiene como objetivo entrenar en Brasil y este año, y hace un repaso por sus competencias más recientes. “El 2019 estuve en el Pichilemu Women's Pro y salí tercera. Hoy también estoy rankeada tercera nacional a nivel adulto y el año pasado fui quinta en el torneo Alas de Reñaca”

En sus tiempos libres, disfruta de tocar guitarra, batería y leer. E invita a las mujeres a meterse al mar. “Son pocas las niñas aunque últimamente se han visto más mujeres, ojala se motiven más. El surf me relaja, un dia sin surf ando de mal ánimo”

Renato Medina, 14 años, Mantagua

“Comencé a los seis años, al principio me daba un poco de miedo y siempre hay que tenerle respeto al agua. Me encanta el mar, disfruto mucho surfeando”. Nos cuenta el joven Renato, uno de los surfistas con mayores proyecciones del programa y top ten a nivel sudamericano.

“Estoy séptimo de Sudamérica en sub 14, en torneo que se disputó en Colombia y el año pasado salí campeón nacional en el torneo que se realizó acá en Reñaca. Mi meta es llegar este año a los Pro Junior en Brasil y Argentina”. Sobre su interés en el deporte, agrega “este es un deporte que se disfruta mucho, estar conectado con el mar, al aire libre — me gusta andar en skate”.

Tomás Bock, 17 años, Viña del Mar

Al igual que sus compañeros de equipo, el viñamarino también se acercó al deporte siendo un niño. “Yo empecé a los 5-6 años con mi papá. Al principio no me llamó mucho la atención, pero como a las 10 años me regalaron mi primera tabla y ahí empecé a ir todos los días después del colegio y el fin de semana”

Entre sus principales logros agrega “mi mayor logro fue representar a Chile en el mundial ISA (International Surfing Association) en Huntington Beach, en Los Ángeles California. Ahí quedé 17 del mundo. Fue una experiencia increíble, ver a muchos surfistas de todo el mundo, me sirvió mucho. Nosotros tenemos nivel, nos falta más gente, que seamos más surfistas. Tenemos buenas olas, buenas playas. Es un deporte divertido, te conectas con la naturalez, estas con tus amigos”

El técnico del programa, Juan Pablo “Mono” Barrientos, es sinónimo de surf en la región y el país. Hoy desde la formación, busca sacar el máximo potencial de los surfistas regionales y no se pone techo.

“Aquí tenemos dos chicos de categoría juvenil, que son Tomás y Renato, y Beatriz de categoría profesional junior, que es hasta los 21 años. Los chicos se están preparando para tener un 2021 más viajado. En el surf y en el alto rendimiento general se necesita roce. Por más entrenamientos metódicos, si no tienen la posibilidad de competir en otras realidades, en un mejor nivel, podemos quedar estancados. Este 2021 queremos asistir al WQS (World Qualifying Series) que es el circuito mundial de surf, un símil del ATP en el tenis, y queremos ver la posibilidad de viajar en marzo para que los chicos vayan ganando experiencia”

El factor Agua

Todos quienes alguna vez nos metimos al agua en una playa del litoral de la región de Valparaíso al sur, sabemos que el agua es sumamente helada. Pero, cómo afecta eso a quienes compiten en el mar. “Como acá el agua es tan helada el desarrollo del surfista de alto rendimiento es un poco más retrasado que en países de aguas más cálidas. El peak de nuestros surfistas son los 21-22-23 años a diferencia de alguien de aguas calientes que puede tener su peak a los 18 años.

Aquí usamos traje, y el surf es un deporte de equilibrio, donde eres uno solo con la tabla, se necesita un peso determinado, sentir el cuerpo, los pies, la tabla. El traje implica tener mayor peso, y cuando salen los chicos a surfear en aguas calientes sin traje, el peso es distinto y hay que ir ajustado la pisada, los rieles”

Panamericanos 2023

Uno de los grandes desafíos del deporte nacional, serán los próximos Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Barrientos apunta alto y espera que la región sea representada en el surf. “Tenemos este año ocho surfistas en el programa, de los cuales por primera vez en la historia tenemos una competidora de Valparaíso con capacidades especiales. La idea es que podamos competir afuera para llegar a los Panamericanos de Santiago 2023 con algún representante de la región. Yo estoy apostando a dos de nuestros deportistas para esa cita. Tenemos mucho potencial y nos vamos a preparar, sobre todo en lo mental”.