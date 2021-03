Entre el pasado martes 02 y martes 09 de marzo, a través de la plataforma virtual Lichess.org, se desarrollaron los Torneos Nacionales de Ajedrez de la Juventud 2021, comenzando con una fase clasificatoria para la final de Chile en categorías desde sub 08 a sub 20, donde la ciudad de Quillota estuvo representada esta vez por cuatro deportistas, tres de ellos que han sido becados por la Municipalidad a través de la Dirección de Deportes, de los cuales avanzaron a la etapa decisiva: Jorge Pérez en categoría sub 16, junto a Rafael González en serie sub 12, ratificando de esta manera el fruto de todo su esfuerzo personal y familiar durante estos meses desde el hogar.

De acuerdo a lo planificado por la Federación de Ajedrez de Chile, estos Campeonatos Nacionales se dividieron en dos etapas, la primera que se ejecutó el martes 02, jueves 04 y martes 09 de marzo con tres eventos donde se definirían a los clasificados para la Final Nacional. En estas instancias, en lo que respecta a categoría sub 12, Rafael González tuvo un rendimiento de menos a más, sumando un punto en la primera de ellas, para luego ir mejorando su rendimiento obteniendo cinco en el segundo de estos eventos, mientras que su mejor actuación fue en la última jornada en que alcanzó las once unidades, logrando así 17 y avanzando a Final en noveno lugar.

El otro de los representantes de Quillota que consiguió clasificarse para la etapa definitoria ante los mejores de todo el país fue Jorge Pérez, quien participó en la categoría sub 16 varones y tuvo resultados irregulares, ya que en primera oportunidad alcanzó los nueve puntos, mientras que en segundo de estos eventos no pudo sumar y aumentar su cuenta, pero ello lo motivó para ser cada día mejor y en el tercero alcanzó las once unidades, con lo cual consiguió total de 21 unidades, ubicándose en octava posición para avanzar a Final Nacional, donde se deberá enfrentar a los más destacados jugadores de Chile, todos ellos con la ilusión de poder ser campeón.

Junto con ellos, otros jugadores de la comuna que estuvieron presente en esta competencia, pero no lograron llegar a la instancia siguiente fueron Felipe Pérez, con 12 puntos en la categoría sub 12 para ubicarse en décimo tercer puesto, quedando a tres unidades de poder clasificarse para final nacional, mismo caso de Valeska Rozas que en serie sub 18 – sub 20 terminó en el décimo octavo lugar, lejos de los diez que disputarán el título como el mejor de todo el país. Cabe mencionar que, en este caso, se unificaron ambas categorías tanto para hombres como mujeres, y por ello no avanzó a la final, pese a que logró ser la mejor dama entre las menores de 18 años.