Josefina Tapia Varas de 19 años, con residencia en Zapallar, obtuvo ayer en la ciudad de Des Moines, en el estado de Iowa en Estados Unidos, una inédita e histórica clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, en el skate, disciplina deportiva que por primera vez se disputará en los Juegos.

“Cuando empecé a andar en el skate nunca pensé que podría ser un estilo de vida, como es ahora, sino ,más bien para entretenerme, pasarlo bien. Para llegar hasta acá, ha sido un proceso largo, difícil y he tenido la suerte de tener a mi mama apoyándome siempre. Empecé muy niña a ir a las competencias en Santiago, que en esos años eran pocas, a veces no había categorías para damas y tuve que competir con varones. No siempre me fue bien, de a poco comencé a mejorar.” nos cuenta desde USA, la deportista que disfruta de su tiempo libre en familia, con amigos y surfeando.