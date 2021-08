El Alcalde de Quillota Óscar Calderón, continuando con la política municipal de los últimos años, ha ratificado el compromiso para seguir potenciando el desarrollo de los deportistas quillotanos que representan a la ciudad a nivel nacional e internacional, quienes se transforman en un verdadero modelo a seguir, como es el caso de la jugadora de ajedrez Valeska Rozas, quien durante los últimos años ha sido una de las beneficiarias de las Becas a la Excelencia Deportiva y hace unos días ganó Torneo Mundial Junior para damas sordas, triunfo tras el cual recibió el reconocimiento por parte del Concejo Municipal de Quillota en la sesión del jueves 19 de agosto.

Durante la jornada, el Alcalde de Quillota Óscar Calderón expresó el orgullo que representa para la ciudad esta victoria, valorando rol de la familia, con cuyo apoyo pudo superar las dificultades que se le fueron presentando, contando desde el año 2017 además con apoyo municipal a través de beca excelencia deportiva, demostrando su pasión por el ajedrez, entusiasmo compartido con su madre, quien la acompañó a la ceremonia y emocionó con la reacción de satisfacción. Además, es una ratificación que becas ayudan a poder cumplir los objetivos de cada deportista, en este caso, prepararse de la manera correcta para lograr que ella fuera la mejor del mundo.

Por su parte, la ajedrecista Valeska Rozas destacó la importancia de esta actividad, mostrando su felicidad por ser ejemplo para la comunidad, aunque rápidamente ya se traza nuevas metas, como son seguir representando de la mejor manera a Quillota en futuras competencias paralímpicas, ganando reconocimiento a nivel nacional. Respecto a importancia de la beca excelencia deportiva, valoró que le permitió financiar aspectos como viajes a campeonatos, con todo lo que ello involucra, para estar presente. Sobre su reacción al ser la mejor del mundo, relató que la emoción tanto personal como familiar fue inmensa, ya que no esperábamos obtener esta victoria.

Quien se manifestó muy emocionada con la ceremonia fue María Lazcano, madre de Valeska Rozas, la cual ha agradecido el reconocimiento hacia su hija, quien desde los doce años comenzó a practicar ajedrez, siguiendo un largo camino, que durante la 'pandemia' se benefició gracias a los torneos on line, resaltando que esto es un compromiso familiar, pero les alegra porque es algo que a ella le encanta, destacando que gracias a la beca, se financia al profesor, compra de libros y lo que involucra el ajedrez. Respecto a título mundial, dice que fue una gran felicidad, ya que, tras empatar en la fase inicial, se impuso en el desempate, desatando la total algarabía.

Cabe recordar que la deportista quillotana con esta victoria a nivel mundial volvió a ratificar su rendimiento de los últimos años, donde ha cosechado grandes triunfos, tanto nacional como internacionalmente, y siempre representando de la mejor forma a la comuna, consiguiendo en etapa escolar el título regional de su categoría, disputando luego la etapa nacional, así como su participación en Festival Sudamericano Perú 2018. Entre otros logros destaca segundo lugar en Copa del Mundo Ajedrez Sub 20 On Line personas con capacidades diferentes y primer lugar Torneo Nacional de Ajedrez de la Juventud On Line sub 18 de la Federación de Ajedrez de Chile.