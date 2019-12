Fuertes críticas fueron las emitidas por la Consejera Regional, Nataly Campusano, en razón al silencio por parte del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y autoridades de Gobierno por el atraso en más de 150 días en las obras del Hospital Provincial de Marga Marga, trabajo a cargo de la empresa Acciona que alcanza la cifra de $101.974 millones, y que se destaca como una de las inversiones más grandes en la región de Valparaíso.

La obra supera los cinco meses de atraso y no cuenta ni siquiera con su diseño final.

Este atraso no sólo se estanca en el levantamiento de sus primeros cimientos, sino que ni siquiera cuenta con el diseño ni plazos concretos que definan el futuro de esta iniciativa tan anhelada por la comunidad, lo que podría significar reiniciar este proceso con una nueva licitación.

Para la consejera, esta situación no es indiferente y apuntó a la necesidad de un cambio profundo en la estructura y los procesos de postulación que, hasta el día de hoy, aún permiten la adjudicación de proyectos a empresas que tienen conductas irregulares que entrampan proyectos, al interior del Gobierno Regional.

“Esto no puede volver a pasar. Hay un sinnúmero de obras que han tenido complicaciones y que se vuelven a repetir las mismas empresas que tienen estas problemáticas. Espero que las autoridades se pronuncien prontamente y que el Ministerio de Salud pueda dar una fecha real y concreta de los siguientes procedimientos. No puede ser que el Estado o cualquier tipo de institución se vea amarrada o amenazada con una empresa que hoy a criterios generales, pareciera que no está cumpliendo los requisitos mínimos o las consideraciones para realizar la gran obra del hospital Marga Marga”, señaló.

En cuanto a aquellos requisitos mínimos, la empresa ni siquiera ha ingresado —a la fecha— este proyecto a la Dirección de Obras Municipales de Villa Alemana, comuna que lo hospedaría. Además, estaría impulsando severos cambios en el anteproyecto inicial acordado en la licitación, como la reubicación de Central Energética, la reubicación Estacionamientos Nivel -1, la reubicación de Ascensores Núcleo Hospitalización Central/Ejes 13-14, la modificación de Marco Especial a Marco Intermedio, cambios en el Sistema de Instrumentación Sísmica y Dimensionamiento distinto del Montacamas. Estos cambios se traducen en una disminución de la obra en total y del valor inicialmente acordado, algo que no ha sido debidamente calculado aún.

Campusano lamentó la negligencia de parte de la empresa y del organismo público, e insistió en que deben entregarse las explicaciones correspondientes tanto al municipio como al Gobierno Regional.

“Es lamentable que nuevamente estemos hablando de una gran obra pública, como el hospital de Marga Marga, que se vea afectado por negligencia, por errores, o incapacidad que tanto el Servicio de Salud ha demostrado, como el aprovechamiento indirecto de las empresas que muchas veces se adjudican este tipo de obras. Creo que acá debe haber un cambio estructural profundo a la forma de cómo hoy día las empresas actúan en relación con obras que son financiadas con fondos públicos y sin duda, creo que el servicio de salud debe dar una explicación al municipio y gobierno regional, que han sido parte de estos fondos”, enfatizó.

El pasado octubre fue el mismo ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien afirmó que se aplicarían multas por el atraso en la entrega de las obras y el vencimiento del plazo contractual, pero hasta el día de hoy no se han concretado. Esta multa superaría los $50 mil millones y podría seguir ascendiendo si la empresa no cumple con lo prometido.