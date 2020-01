Un viaje a las estrellas y la luna realizará el conductor Ignacio Franzani junto a los niños y niñas del jardín JUNJI "Nogalitos” de la comuna de Nogales, en el 8° capítulo del programa La Aventura de Crecer que se emite mañana sábado 11 de enero a las 9 am por Televisión Nacional de Chile (TVN).

El conductor de TVN recorrerá el universo con los niños y niñas en el marco del trabajo pedagógico que realiza el establecimiento de la región de Valparaíso basado en el principio de aprender jugando

A través de este programa el público ha podido conocer las distintas experiencias educativas de los jardines infantiles de la JUNJI de todo el país y de paso, aprender junto con los niños y niñas. Por ejemplo, cómo se formaron los cráteres en la luna o revivir nuestra historia minera.

La educadora del nivel medio menor, co protagonista de los párvulos en el 8° episodio, Damary Lara Figueroa indicó tras ver un adelanto del programa "Esta es como nuestra guinda de la torta, desde que nosotros partimos con estas actividades, cuando JUNJI señaló que debemos trabajar para que los niños sean autónomos e independientes y nuestro equipo dijo ya, nos unimos, y eso se ve reflejado en cada una de las experiencias que nosotros hacemos, que las mamás nos cooperan. Este es un trabajo no solamente de la educadora, sino que del equipo entero y de la familia", indicó.

Carla Romo Zamora, apoderada del nivel medio menor que vivió esta hermosa experiencia señaló con mucha emoción "Lo encuentro super maravilloso, es una oportunidad muy bonita porque así se va demostrando todo lo que los niños aprenden acá en el jardín. Yo por trabajo es super poco lo que vengo al jardín, entonces ella acá a aprendido mucho, sabe de muchas cosas, se ha desenvuelto super bien, está de sala cuna acá, desde los ocho meses. Yo he visto los avances y estoy super agradecida del jardín, de las tías y de la directora. Han sido un apoyo super bonito y me emociona verla, ver todo lo que ella puede hacer, no es lo mismo que hace ella en la casa, y ver lo que hace ella sola con las tías, todo lo que ha aprendido, el poder compartir con sus compañeros, entonces es super bonito y super valorable todo esto y estoy super agradecida", indicó.

El Director Regional de la JUNJI, José Patricio Valenzuela valoró esta iniciativa y agradeció la oportunidad de poder mostrar al país entero las prácticas educativas innovadoras que se desarrollan en los jardines de nuestra región “Estoy muy orgulloso del equipo educativo del jardín ‘Nogalitos’, que ha representado a todos los jardines infantiles de la JUNJI Valparaíso, nuestros recintos educativos generan acciones educativas motivadoras que permiten que niños y niñas puedan desarrollar sus potencialidades respetando sus diferencias”, indicó.

El espacio es un trabajo del Departamento de Comunicaciones y Ciudadanía de la Institución, que busca difundir la importancia de la educación parvularia y el impacto positivo que tiene en el desarrollo de los párvulos. Un trabajo que destaca la labor de los equipos educativos para otorgar educación de calidad.