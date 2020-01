Desde la perspectiva educativa, el ocio es diferente al aburrimiento y está asociado a espacios de descanso y diversión, en que los niños potencian su creatividad y juegan libremente.

Salidas al zoológico, fin de semana en la playa, compromisos con familiares y amigos, son solo algunas de las actividades que los padres organizan cada verano para procurar que los niños y las niñas no se aburran durante las vacaciones. Una tarea que genera ansiedad en muchos adultos y que deja de lado el juego y el ocio, espacios que según los expertos son fundamentales para un correcto desarrollo cognitivo y emocional en la infancia.

“El ocio puede entenderse como un espacio en que se detienen las tareas cotidianas, que nos invita a aspectos más rutinarios, para poder abrir otras actividades donde podamos compartir con los niños y las niñas”, explica el psicólogo Rodrigo Cordero de Fonoinfancia de Fundación Integra. Por esto, transmitir a los padres la importancia de que los niños tengan tiempo libre de calidad es uno de los aspectos de la educación que continuamente se debe recordar.

En la misma línea, Schlomit Creixel, educadora de párvulos de la Dirección de Educación de Fundación Integra, aclara que el ocio es distinto al aburrimiento, “cuando hablamos de ocio desde la perspectiva educativa, nos referimos a cuando el niño decide la actividad que va a realizar, donde no necesariamente hay una sugerencia del adulto, es un espacio que está asociado al descanso, la diversión, por lo que es un buen momento para promover la creatividad y la imaginación. Está muy distante de lo que es el aburrimiento, que es un momento de letargo que a veces produce molestia en los niños y las niñas”.

Los beneficios del ocio en la niñez

Actualmente, hay adultos que no entienden la diferencia entre aburrimiento y ocio, y sienten la obligación de mantener a los niños ocupados de manera permanente. También, hay padres que tienen la necesidad de planear actividades para sus hijos, porque de esta manera tienen tiempo para realizar sus propias tareas.

El ocio permite potenciar en los niños la capacidad de tomar decisiones, porque es un espacio donde el niño puede desarrollar su creatividad e innovación, descubrir e ir entendiendo el mundo que lo rodea, además, de pensar y decidir qué quiere hacer. Por eso, es importante que en los momentos de ocio el padre o adulto responsable promueva la autonomía infantil con preguntas como, qué te gustaría hacer, a qué quieres jugar, con qué o quién te gustaría realizar tal o cual actividad.

En este sentido, el psicólogo de Fonoinfancia, Rodrigo Cordero, destaca la importancia de establecer una conexión con el niño o niña, “en función de poder ir rescatando sus propios intereses, para poder ir creando ciertos espacios en donde aparezcan las motivaciones y el despliegue que pueden tener los niños y las niñas en esos momentos y en esos espacios; como para que, a su vez, también podamos ir entrando en los conceptos de que no es necesariamente una demanda por parte del adulto el generar esto (actividades) de manera previa, sino que, efectivamente, puede ser un espacio de construcción con los niños y con las niñas, que a su vez también fomentan otros aspectos que van apuntando a reforzar aspectos vinculares en la conexión, en el vínculo entre padres y madres”.

Observar es clave

Los padres, hoy en día, tienen poco tiempo para compartir con sus hijos, por eso los momentos que se tienen para estar en familia deben aprovecharse, mostrando un interés real por lo que el niño hace o dice. Rodrigo Cordero explica que un buen ejemplo de esto es realizar un ejercicio de observación e interpretación de lo que el niño o niña quiere decirle al adulto con algunas de sus acciones o actitudes.

En esta línea, el psicólogo comparte algunas preguntas para desarrollar este ejercicio. “Un ejemplo, ¿será que está inquieto porque se acabó tu programa favorito y estás un tanto aburrido?, ¿será que quieres entretenerte y quieres jugar a algo en particular?, ¿qué se te ocurre que podemos hacer?, mira yo estoy cocinando, ¿te parece que dentro de esta actividad podamos hacer que tú participes de esta forma?, estoy lavando ropa ¿te parece que tú tengas el canasto con los perros?. Así, al hacer esos ejercicios en donde yo me detengo a poder mirar, puede ser de que efectivamente podamos controlar, tanto lo que está viviendo ese niño y esa niña, al hacer estos ejercicios de interpretación, para poder devolver, lo que a su vez también a mí me permite entregar cierta tranquilidad al mundo adulto, como para poder ir comprendiendo de que no es una demanda sin sentido”.

Integra pertenece a la Red de Fundaciones de la Presidencia de la República. Con 29 años de experiencia, es la red más grande de salas cuna y jardines infantiles del país con más de 1.200 establecimientos gratuitos, a los que asisten más de 92 mil niños y niñas en todo Chile.