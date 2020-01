Más de 2 mil 400 millones está invirtiendo el Ministerio de Obras Públicas en la instalación de enrocados, muro de protección y veredas de 2 metros de ancho, obras de mejoramiento del Paseo Juan de Saavedra.

Se están instalando 380 metros de enrocado, un muro y vereda para mejorar la protección costera entre Viña del Mar y Valparaíso que fue gravemente afectada por marejadas.

Los trabajos son ejecutados por la Dirección de Obras Portuarias y tienen una inversión de 2 mil 400 millones de pesos, para proteger el borde costero, l paseo y también la infraestructura de Metro Valparaíso, que se ha visto gravemente afectada por las fuertes marejadas que se han registrado en la región.

Este mediodía, el seremi de Obras Públicas, Raúl Fuhrer inspeccionó los trabajos junto al gobernador de Valparaíso Gonzalo Le Dantec y al gerente de Infraestructura y Obras de Metro de Valparaíso, Álvaro Valenzuela.

El seremi explicó que el MOP está generando este tipo de obras para acercar a las personas al mar, que además se hacen cargo de la actual situación climática, para evitar que vuelvan a registrarse daños a la infraestructura como lo ocurrido hace unos años. “Acá se generan tres situaciones: protección del borde costero; del paseo Juan de Saavedra que necesita mayor seguridad para futuros proyectos de hermoseamiento para acercar a las personas al mar; y en tercer lugar debemos recordar también que el 2015 vimos afectado el transporte de la Región por los daños que ocasionaron las marejadas a Metro Valparaíso; estos son fenómenos climáticos que llegaron para quedarse y nosotros debemos ser capaces de generar una protección a nuestra infraestructura de acuerdo a la situación climática actual, es por eso que acá se refuerza un roquerío preexistente, con uno de mayor tamaño” explicó la autoridad regional.

Por su parte, el Gobernador Provincial de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec explicó que “este es un trabajo que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas en el que hay una inversión de más de 2 mil 400 millones de pesos precisamente para mejorar las condiciones de este sector, el que es muy relevante desde el punto de vista de la conectividad entre Viña del Mar y Valparaíso y con el resto de las ciudades que tienen conexión con la red del Metro. Ya lo hemos visto en años anteriores, la cantidad de oleaje generó que no solo se interrumpiera el metro, sino también incluso la Avenida España, entonces este trabajo que está desarrollando el MOP es precisamente para generar condiciones de mitigación para que esto vuelva a ocurrir. Desde luego que no podemos comprometernos a que aquello no ocurra, ya que las condiciones climáticas son cada día más complejas y este tipo de situaciones afectan de mayor manera producto del clima y a lo que ocurre en el mundo, por ende necesitamos trabajar con medidas de mitigación y es lo que hoy desarrolla el Ministerio de Obras Públicas”.

El gerente de Infraestructura y Obras de Metro Valparaíso, destacó que las obras son ”muy importantes porque se trata de un factor de riesgo que se reduce o elimina, los factores de riesgo son una cosa importante con la que trabajamos y con lo ocurrido aquí el 8 de agosto del año 2015 tuvimos serios problemas que redundaron en que el servicio se vio perjudicado durante unos cuantos meses y con ello los usuarios”, explicó.

Las obras se están ejecutando por etapas. La primera de ellas termina en los próximos días y se extendió por 130 metros con una inversión de mil millones de pesos; la segunda etapa ya está en ejecución con un 15% de avance, abarca 150 metros y tiene una inversión de casi mil 100 millones de pesos. Por último, la etapa 3 también en ejecución, abarca los restantes 100 metros del paseo con una inversión de 360 millones de pesos y tiene un 34% de avance. Se espera que los trabajos en su integralidad estén concluidos a mediados de este año.