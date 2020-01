Diversas mejoras, que incluyeron la renovación de cielos, techumbre y pintura, entre otras, se realizaron en la Casa de Acogida de San Pedro, obras que demandaron una inversión de 3 millones 500 mil pesos aportados por la empresa Homecenter Sodimac y la Municipalidad de Quillota.

Alcalde de Quillota destacó el aporte de Homecenter Sodimac y anunció que se realizará una campaña en favor de las dos Casas de Acogida de la comuna

Los trabajos fueron inaugurados por el alcalde Luis Mella y el gerente de la tienda Homecenter Sodimac de Quillota, Hugo Vilaboam acompañados por Víctor Alvarado, director del Departamento de Salud Municipal, funcionarios del recinto, integrantes del voluntariado de la Casa de Acogida y los pacientes que reciben atención en este centro.

Cabe recordar que las Casas de Acogida “Beatita Benavides” y de San Pedro son espacios de atención y rehabilitación, únicos en Chile, puestos en marcha por la administración del alcalde Luis Mella, que están destinados a pacientes con enfermedades terminales, daño neurológico o patologías agudas del adulto mayor.

Alianza Público-Privada

En la ocasión, el alcalde Luis Mella destacó que a través de una alianza público privada, se logró mejorar un recinto que presta un servicio altamente reconocido por la comunidad. “Esta es la forma que podemos seguir avanzando cuando los recursos son escasos y las necesidades tan variadas y tan urgentes. Podemos aprovechar el aporte de privados para darle a nuestros pacientes cada día una mejor atención. Hago un llamado a la comunidad para que siga apoyando las Casas de Acogida, tanto de Quillota como de San Pedro, es un testimonio vivo de lo que tiene que hacer una ciudad con el dolor humano”, explicó el doctor Mella.

La autoridad comunal adelantó que se realizará una campaña solidaria, a través de la Fundación BanAmor, para que las personas o instituciones puedan aportar y apoyar al trabajo de las Casas de Acogida de la comuna.

Para Hugo Vilaboa, gerente de la tienda Homecenter Sodimac Quillota, este proyecto les permitió insertarse en el trabajo de la Casa de Acogida de San Pedro, recinto que ayuda a aliviar los dolores de 14 pacientes con patologías severas, todos vecinos de la comuna donde la empresa realiza su labor comercial.

“Para nosotros es muy importante estar presentes en la comunidad. La primera vez que visitamos, me fui impactado, uno se da cuenta de lo privilegiado que es, ya que hay mucha gente que está sufriendo y en las condiciones que estaba el recinto. Me voy emocionado con lo que pudieron hacer, no tanto con el dinero, más bien con la voluntad del personal que trabajó en el proyecto”, comentó el ejecutivo.

Detalles de la obra

Según explicó Esteban Rodríguez, encargado y coordinador de la Casa de Acogida sampedrina, estas mejoras fueron financiada a través de fondos comunitarios de Homecenter Sodimac, previa presentación de un proyecto diseñado por los profesionales del recinto quillotano.

“El año pasado se hizo una postulación y nos informaron que fuimos seleccionados. La empresa aportó los fondos y con algunos trabajadores, en tanto que la Municipalidad, a través del Área Operativa, dispuso de funcionarios para hacer los trabajos. Las obras incluyeron la mejora y construcción de cielos en distintas áreas, Casa de Acogida y bodegas. Además se mejoró el exterior, se pintó toda la casa, se cambiaron luminarias, algunos muebles de cocina y se instalaron ayudas técnicas en los baños”, explicó Esteban Rodríguez.

Para Ana Moraga Guerra, tesorera del Voluntariado de la Casa de Acogida de San Pedro, el proyecto es “un sueño hecho realidad, porque teníamos hartos problemas y esto está maravilloso. Parece que fuera una casa nueva, se pintó, se arregló. Es un sueño hecho realidad”, concluyó la voluntaria.