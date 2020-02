Su primera reunión de trabajo sostuvo el Subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, junto al Director (S) del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Alfredo Molina.

Los énfasis de gestión estarán en el avance de la cartera de inversiones hospitalarias y la ejecución presupuestaria de los Hospitales de la red.

Al respecto, el Subsecretario de Redes destacó: “Le entregamos las directrices para responderle a nuestros pacientes, en particular, liderar los tres grandes proyectos hospitalarios que son: el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, Marga Marga y estamos terminando ya el Hospital Dr. Gustavo Fricke y todo lo que implica una Puesta en Marcha de esta magnitud, también lo que está ocurriendo en el día a día. En el Hospital Gustavo Fricke tenemos un presupuesto recién aprobado, por lo tanto, no deberíamos tener problemas de abastecimiento en ese recinto y por eso, le he encargado especial cuidado para que trabaje con el director del hospital y ante cualquier problema solucionarlo a la brevedad en beneficio de los pacientes.”

En tanto, el Director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Alfredo Molina también señaló “estoy feliz de asumir este nuevo desafío, y en esta reunión con el Subsecretario de Redes, conocimos las orientaciones para este año y donde van a estar los principales objetivos a cumplir, así que estoy deseoso de empezar a trabajar junto con los equipos, principalmente el tema de los tres nuevos hospitales. Asimismo, estoy seguro que vamos a poder mejorar nuestros procesos y seguir dando la mejor atención a nuestros pacientes”

Alfredo Molina Naves, en marzo de 2019 fue seleccionado por Alta Dirección Pública para la Dirección del Hospital Dr. Mario Sánchez de La Calera, hasta este viernes que fue nombrado Director (S) de la red SSVQ. Anteriormente cumplió importantes cargos directivos en el Ejército, especializándose en el ámbito de la salud y cursando distintos estudios de perfeccionamiento en esta área.

Desafíos de la red asistencial

Actualmente, la red SSVQ se encuentra en un gran desafío contemplado en el Plan Nacional de Inversiones en Salud con el Hospital Dr. Gustavo Fricke cuya obra física está 100% terminada y se está avanzando en el proceso de Puesta en Marcha lo que significa no solo la instalación y calibración de más de 15 mil nuevos equipos, también la capacitación de todo el personal en los nuevos sistemas laborales y tecnológicos y la obtención de la autorización sanitaria de todo el recinto.

El Hospital Biprovincial Quillota Petorca, cuya ejecución está a cargo del Ministerio de Obras Públicas avanza con un 71, 28% de construcción total y el Hospital Provincial Marga Marga, que iniciará obras físicas durante el primer semestre de este año. A ello se suma la cartera de inversiones en construcción de nuevos dispositivos de salud en Atención Primaria.