Tras la constitución la semana pasada de la Comisión de Prevención de Coronavirus en la red SSVQ, compuesta por representantes de los Hospitales de mayor complejidad de la red y de los territorios de la red la Atención Primaria de Salud, sesionó esta semana para organizar las medidas de preparación ante un eventual caso en esta jurisdicción asistencial que abarca 18 comunas, desde Petorca hasta Viña del Mar.

En el contexto de la emergencia internacional por Nuevo Coronavirus, sesionó el Comité de la red SSVQ que busca preparar una respuesta articulada para abordar probables casos y atender las inquietudes de los usuarios de la red.

Al respecto, el Subdirector Médico SSVQ, Dr. Francisco Armijo, quien preside esta comisión destacó: “Ante la situación internacional de Coronavirus, como es de conocimiento, la semana pasada el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, constituyó el Comité para la Prevención del Coronavirus. Ayer fue su segunda sesión, en que se definieron 3 líneas de trabajo: la primera tiene que ver con la educación del público, en el sentido de identificar síntomas, cuándo hay señales o no, que deben consultar y en qué dispositivo de la red. La segunda línea tiene que ver con el refuerzo de la capacitación de los funcionarios en cuanto a su protección. Eso se va a hacer a través de material online que entregan los contenidos necesarios. Y la tercera, es el consenso y diseño del flujograma de atención en toda la red ante un posible caso compatible o sospechoso de esta enfermedad.”

Así también se estableció el diseño de un flujograma de atención de la red ante posibles casos que pudieran presentarse en esta jurisdicción de salud, este flujograma está siendo chequeado en terreno por cada uno de los dispositivos de salud para dar una estructura definitiva, junto a la provisión de los insumos de atención necesarios, “consiste básicamente en cómo transita el paciente a través de la red y entre sus diferentes dispositivos desde que consulta. Esta consulta inicial puede ser desde un consultorio, un dispositivo de urgencia municipal como son los Servicio de Urgencia Rural (SUR) o Servicio de Atención Periférica de Urgencia (SAPU), puede ser en alguna Unidad de Emergencia Hospitalaria, o puede ser a través del llamado del SAMU en domicilio, lo que se denomina medicina prehospitalaria. Una vez que el paciente es atendido, y si fuese necesario por ser un caso compatible, se va a informar a la SEREMI, que confirma si pasa a calidad de sospechoso, y si es así se traslada con todas las medidas de protección necesarias para ser ratificado o no en un centro de mayor complejidad. Los centros derivadores van a ser los Hospitales de Quilpué, San Martín de Quillota y Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar”.

Respecto a las dudas que puedan tener los usuarios sobre cuáles son los casos que deben consular para evitar consultas que no cumplen con el perfil de caso, el Dr. Francisco Armijo señala: “Lo primero que tienen que tener presente es que gran parte, sobre el 99% de los casos, se están dando en China, sobre todo en la ciudad de Wuhan. Entonces este pasa a ser un factor clave. La patología respiratoria es una de las causas muy frecuentes de consulta en la urgencia y en los consultorios, ¿Qué hace la diferencia? La hace el antecedente de haber estado en China, los últimos 14 días previo a que se inicien los síntomas respiratorios, o que haya estado en contacto con un enfermo confirmado o haya estado en algún centro que atienda algún caso confirmado. Esa es la clave. Si yo me siento resfriado, con tos o con algo de fiebre, y tengo este antecedente asociado, paso a ser un caso probable o compatible que me lo deben confirmar. Pero si yo me siento de esta misma forma y no tengo ese antecedente, indudablemente, todas las probabilidades apuntan a que se trata de una patología respiratoria habitual a lo largo del año”.

Se recuerda a la población la importancia de mantenerse informada y ante cualquier requerimiento se puede acceder a los links.

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/

O llamando directamente a la plataforma de Salud Responde del Ministerio de Salud al 600 360 77 77.

https://saludresponde.minsal.cl/