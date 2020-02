Más de una decena de estudiantes, entre Técnicos de Nivel Superior en Enfermería, Odontología y Administración de Empresas, e internos de medicina, odontología y tecnología médica, se incorporaron a SaludQuillota para realizar sus prácticas curriculares o profesionales en los establecimientos de la red municipal de centros de salud de Quillota.

Se trata de Técnicos de Nivel Superior en Enfermería, Odontología y Administración de Empresas, e internos de medicina, odontología y tecnología médica, provenientes de centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades de la región.

SaludQuillota recibe a alumnos en práctica de distintas carreras del área de la salud, gracias a convenios establecidos con institutos, centros de formación técnica y universidades, entregándoles la posibilidad de completar una etapa importante en sus carreras.

Según explicó Claudia Maturana Donoso, Encargada de Desarrollo Institucional del Departamento de Salud, se trata de un total de 19 alumnos que ingresaron durante el mes de enero, en el marco de un proceso extraordinario de prácticas e internados.

“Para nosotros como SaludQuillota, es importante la incorporación de las y los estudiantes, porque nos interesa incidir en la formación de quienes van a ser los profesionales en el futuro, a través de, en algunos casos, de prácticas curriculares, y, en otros, de prácticas profesionales. Ellas y ellos traen la energía, el conocimiento actualizado, la disposición y el compromiso, los que se mezcla con la sabiduría y experiencia de nuestros equipos, y eso logra generar un vínculo de desarrollo para los centros formadores, así como para nosotros como SaludQuillota y los mismos estudiantes”, explicó Claudia Maturana.

Se trata de 4 técnicos de nivel superior en odontología, 6 seis técnicos de nivel superior en enfermería de nivel superior, 1 interno de tecnología médica, 4 internos de odontología, 3 internos de medicina y 1 estudiante de administración de empresas, provenientes de la Universidad de Valparaíso, Universidad Santo Tomás, CFT PUCV e Instituto Profesional Los Lagos.

“Siempre me ha interesado el sistema público y me ha parecido súper buena la experiencia, cien por ciento recomendable. Me he sentido bien acogida por el personal, como un profesional más”, explicó Valeria Torres, técnico de Nivel Superior en Odontología PUCV Quillota.

Tras participar en unas charlas de inducción sobre la red SaludQuillota y su modelo de atención, además de conocer el reglamento de sus prácticas, los alumnos fueron distribuidos en diversos centros de salud de la comuna para realizar su trabajo práctico bajo la supervisión de los profesionales del sistema municipal. La permanencia de los estudiantes en los centros de salud dependerá de las horas exigidas por sus respectivos centros de estudios.

Actualmente, el Departamento de Salud Municipal tiene convenio con 11 planteles de educación superior, entre universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y liceos técnicos para que sus alumnos puedan realizar sus prácticas.

El año 2019 fueron más de 300 estudiantes, que realizaron sus prácticas en los denominados Campos Docentes de SaludQuillota, en carreras como como Técnico en Enfermería de Nivel Superior, Técnico en Odontología de Nivel Superior, Técnico en Enfermería de Nivel Medio, Tecnología Médica, Obstetricia, Enfermería, Odontología, Sicología, Terapia Ocupacional, Kinesiología, Nutrición, Trabajo Social y Medicina, entre otras.

Para acceder a los Campos Docentes de Salud Quillota, se establece un convenio entre la Municipalidad de Quillota y la entidad formadora, sea universidad, instituto profesional, centro de formación o liceo municipal, para luego asignar los cupos a los distintos establecimientos de salud municipal, ya sea para prácticas curriculares y profesionales o internados, los que son supervisados tanto por funcionarios del sistema, como por profesionales contratados para tal efecto por los centros formadores.