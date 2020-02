El diputado Andrés Celis Montt de Renovación Nacional, ofició al Servicio de Impuestos Internos y a la Municipalidad de Til Til solicitando que fiscalicen potenciales infracciones tributarias derivadas del no pago de las respectivas contribuciones en las casas de descanso del ex presidente Ricardo Lagos y del senador Ricardo Lagos Weber en Caleu.

La información fue publicada por Ciperchile.cl y reveló que en el caso de una de las construcciones no cuenta con permiso de edificación y ninguna de ellas con recepción de obras. La falta de regularización en los predios, habría favorecido en 29 y 16 años de cobro a Lagos padre e hijo, respectivamente.

Por lo anterior, el diputado Andrés Celis aseguró que “evadir estos cobros por tantos años, siendo autoridades y conociendo e incluso creando varias leyes, es una vergüenza. Me gustaría saber qué acciones van a tomar para reparar el daño porque las disculpas no son suficientes, el asunto va más allá de ponerse al día, es un tema de responsabilidad moral. ¿Me van a decir que un senador y un ex presidente no saben que deben regularizar su terreno? ¿se les olvidó o pensaron que pasaría inadvertido? ¡esto es una evidente falta a la probidad!.