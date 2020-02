Una gran convocatoria está haciendo el Fondo de Solidaridad e Innovación Social (FOSIS) a distintos actores de la sociedad civil, el sector privado y la academia, a buscar soluciones innovadoras que generen nuevas respuestas para distintos desafíos vinculados a la superación de la pobreza, a través del programa Innova FOSIS.

La iniciativa convoca a la sociedad civil, el sector privado y la academia a presentar soluciones innovadoras a 3 desafíos centrados en mujeres cuidadoras, acceso a calefacción y agua caliente, y el uso de la tecnología en pequeños emprendimientos para aumentar sus ventas. De estas se seleccionarán hasta 10 pilotos, que recibirán $50 millones cada uno para ser escalados a políticas públicas.

Innova FOSIS es un programa de pilotaje de programas sociales que en su versión 2020 contará con un presupuesto de $500 millones para la ejecución de hasta 10 pilotos. Cada piloto recibirá $50 millones y acompañamiento de FOSIS para guiarlo en la ejecución del Modelo de Pilotaje, con el objetivo final de escalarlos a políticas públicas.

Las postulaciones, que estarán abiertas entre el 26 de febrero y el 31 de marzo en innova.fosis.cl, fueron lanzadas en un evento donde participaron el Ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel; el Director Nacional del FOSIS, Felipe Bettancourt; el Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal; el Subsecretario de Economía, Esteban Carrasco; el Subsecretario de Energía, Francisco López; la jefa de estudios del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, María José Abud; el Director FOSIS RM, Miguel Duaso y el Director del Laboratorio de Gobierno, Roman Yosif.

“Los problemas sociales en Chile son gigantescos, el desafío es hacer una sociedad más justa. La pregunta es cómo lo resolvemos como sociedad y parece que la única forma que hemos encontrado exitosa es a través de la colaboración, es decir, emprendedores sociales, emprendedores del mundo privado, gente del sector público que se sienta en una mesa y es capaz de encontrar soluciones concretas que permitan darle una solución consistente a un problema social”, comentó el Ministro Sichel. “La innovación social es poner a colaborar los distintos actores de los entornos en que se desarrollan los problemas sociales para encontrar soluciones prácticas y concretas y escalables a esa solución”, añadió el jefe de Desarrollo Social y Familia.

En tanto, el jefe del FOSIS señaló que “la pobreza de hoy no es la misma que hace 10 años y eso hace que sea necesario innovar en las políticas públicas que la abordan. Además, es clave promover el trabajo colaborativo, ya que debemos pensar esta problemática como un desafío que debemos enfrentar desde distintos sectores, además del Estado”.

Los desafíos 2020

En su edición 2020, Innova FOSIS apunta a abordar 3 grandes desafíos. El primero, está enfocado en las mujeres cuidadoras de un familiar con dependencia moderada o severa, y cómo aumentar sus ingresos y autocuidado para mejorar su calidad de vida. Para esta temática se contará con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

“Este es un desafío muy importante porque es un problema complejo y que abarca múltiples dimensiones. Una mujer cuidadora de una persona dependiente hoy no puede trabajar, no puede tener ingresos propios, lo que dificulta el progreso de sus hogares, pero también deja a un lado su propio autocuidado, como su higiene, salud o actividades de tiempo libre, lo que no solo afecta a su calidad de vida, sino que también la de la persona cuidada. Hoy, el 98% de las personas cuidadoras en Chile son mujeres y desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género queremos que hombres y mujeres compartan las tareas y obligaciones del hogar y que si una mujer es cuidadora sea por opción y no por obligación, para que esta tarea no recaiga exclusivamente en las mujeres”, comentó María José Abud.

En segundo lugar, se abordará el acceso de familias vulnerables a agua caliente y calefacción de forma más asequible y sostenible, para lo cual se trabajará con el Ministerio de Energía. Al respecto, Francisco López señaló que “estamos muy contentos, porque hoy es el lanzamiento del Programa Innova Fosis, que permitirá recibir y promover el desarrollo de nuevas tecnologías para poder ir en ayuda de aquellas personas que hoy día no cuentan con agua caliente o no tienen calefacción en sus hogares. De acuerdo con nuestras últimas estimaciones, un 17% de las familias en el país no tiene acceso a calefacción, mientras que con respecto al agua caliente, esto es aún más crítico: 11% de las familias chilenas no cuentan con acceso a agua caliente sanitaria o tienen un acceso limitado. En ese sentido, Innova FOSIS presenta una oportunidad de abordar esta problemática entre todos, al incorporar el gobierno, la sociedad civil, las universidades y emprendedores, en la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras para los más vulnerables”.

Finalmente, el tercer desafío apunta a aumentar las ventas de los emprendimientos de subsistencia por medio de la tecnología, para que sus ingresos se incrementen en el tiempo. En esta temática, el Ministerio de Economía entregará apoyo. “Desde el Ministerio de Economía, estamos muy contentos de participar este año en Innova FOSIS ya que estamos seguros de que el trabajo conjunto y colaborativo con otros ministerios es la forma correcta para resolver los problemas más complejos de los chilenos. En esta oportunidad queremos aportar desde nuestra cartera a motivar a los microempresarios a subirse al carro de la tecnología, entregándoles las herramientas necesarias para que puedan aumentar sus ventas, mejorar la productividad, bajar los costos, etc. Al mismo tiempo, reiteramos la importancia de que los emprendimientos de subsistencia logren formalizarse para poder tener acceso a beneficios e iniciativas que desarrollamos desde el ministerio, y, de esta manera permitirnos realizar una política pública integral que abarque todas las etapas de vida de la empresa”, señaló el Subsecretario de Economía.