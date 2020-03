Además de las numerosas obras y recursos que se están invirtiendo en la Región para enfrentar y mitigar los efectos de la sequía que afecta a la zona hace más de 10 años, el Ministerio de Obras Públicas implementó Mesas Hídricas en todas las provincias para coordinar este trabajo en cada uno de los territorios

De esta manera, se está trabajando en estas instancias que coordina el Ministerio de Obras Públicas y que lideran los gobernadores provinciales en San Felipe y Los Andes, Petorca, San Antonio y Quillota Marga Marga.

En estas últimas dos provincias, la Mesa Hídrica se reunió esta semana encabezada por los gobernadores de Quillota, Iván Cisternas y Marga Marga, Carolina Corti, además del seremi de Obras Públicas, Raúl Fuhrer. En la reunión participaron también el seremi de Agricultura, Humberto Lepe; el director regional de INDAP, Fernando Torregrosa; el director regional de Aguas, Héctor Neira, la representante de SUBDERE en la Región, Susan Spichiger y los alcaldes y sus equipos técnicos.

El seremi de Obras Públicas, Raúl Fuhrer Sánchez explicó que además de ejecutar obras es necesario mantener una comunicación fluida y en terreno con los actores locales.

La autoridad regional explicó que se incorporó en esta instancia al alcalde de Concón porque también forma parte del Aconcagua.

Asimismo, el gobernador de Quillota Iván Cisternas destacó la implementación de esta Mesa Hídrica Biprovincial

“Lo importante de estas reuniones es bajar las realidades a las autoridades comunales, para poder ir representando la necesidad de la ciudadanía y así trabajar en conjunto; está la Seremi de Agricultura, la Seremi de OO.PP. la SUBDERE que son quienes colocan los recursos, estamos nosotros Ministerio del interior, los alcaldes, así que creo que estamos todos los actores y también es necesario trabajar con los Regantes, no sólo el agua para consumo también para agricultura y regadío y vamos avanzando, esto no significa que no hemos hecho nada durante el periodo, hemos estado trabajando en cada una de las comunas pero vamos a ir coordinando cada vez más y anticipándonos, esperemos no tener esta problemática más adelante, pero si la seguimos teniendo vamos a continuar trabajando en ella”, dijo.