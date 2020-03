Iniciado el primer fin de semana en que la región se encuentra en Estado de Emergencia de Catástrofe, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic; junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez efectuaron un balance con respecto a las medidas implementadas con respecto a la Emergencia Sanitaria que afecta al país.

Las zonas insulares también son una preocupación de las autoridades, es por eso que ayer 621 pasajeros fueron trasladados desde Isla de Pascua y aún restan cerca de 700 personas en la Isla que deben regresar, por lo que se están coordinando los medios aéreos para su traslado a la brevedad posible.

En la oportunidad, el JEDENA Marcic destacó el correcto cumplimiento del cierre de los locales nocturnos, restaurantes, cines y teatros, medida que comenzó a regir a las 00:00 horas de este sábado 21 de marzo y por un plazo indefinido; al igual que la prohibición de efectuar eventos deportivos de cualquier índole.

Asimismo, “se incrementó la presencia de nuestras Fuerzas en los Centros de Salud y locales de pago de pensiones, para apoyar a nuestros adultos mayores”, indicó el Contraalmirante Marcic.

Precisamente, el Intendente Regional de Valparaíso Jorge Martínez destacó que, “hay una política para el tratamiento de esta pandemia mundial en Chile que se viene elaborando desde enero de este año. No se está improvisando, no es que cada día a alguien se le ocurra una nueva medida y se esté diseñando y actuando, ésta es una política planificada que tiene niveles. Lo que ha hecho la autoridad sanitaria es proteger la vida y salud de las personas estableciendo un protocolo para ir avanzando, esto no es voluntarioso, no es caprichoso. He puesto mucha atención a la OMS, el represente en Chile señala que ésta estrategia chilena es ejemplar. Llamo a la ciudadanía a que se concentre en las autoridades que tienen las atribuciones que lo hacen en forma seria, particularmente nuestras autoridades sanitarias, con la asesoría de expertos nacionales e internacionales y siguiendo los protocolos de la OMS que declara que éste es un procedimiento correcto”, explicó el Intendente Regional de Valparaíso.

Actualización de Cifras

El Seremi de Salud de Valparaíso Francisco Álvarez, fue el entregó un balance de la situación actual en la región detallando que "tenemos a 828 personas bajo vigilancia que corresponden a personas del grupo de viajeros de alto riesgo; que provienen de países con brote activos como España, Italia, Japón, entre otros. También, corresponden a personas que son contactos de casos confirmados y también de casos confirmados que están en buenas condiciones y guardan aislamiento restringido, en cada uno de sus domicilios. Hemos descartado, hasta este momento, 179 casos sospechosos y la cifra actual de casos confirmados en nuestra región asciende a 13 personas. Por lo tanto, respecto al día de ayer tenemos cinco casos nuevos confirmados de nuevo coronavirus COVID19, que corresponden a:

Un hombre de 27 años, que consultó en el hospital de Quilpué, que viajó recientemente a Estados Unidos, que se encuentra actualmente en muy buenas condiciones, bajo aislamiento restringido en su domicilio.

Una mujer de 37 años que consultó en el hospital de Quilpué, que tuvo contacto con un caso confirmado de Santiago y que actualmente se encuentra en muy buenas condiciones con aislamiento restringido en su domicilio.

Una mujer de 22 años que consultó en una clínica de Viña del Mar, con viaje reciente a Estados Unidos y que se encuentra en muy buenas condiciones en su domicilio y bajo aislamiento restringido.

Un hombre de 74 años que consultó en una clínica de Viña del Mar, que tuvo contacto con un caso confirmado en Santiago y que se encuentra actualmente hospitalizado, estable y fuera de riesgo vital.

Un hombre de 73 años que consultó en una clínica de Viña del Mar, que tuvo contacto con un caso confirmado en Santiago y que actualmente también se encuentra hospitalizado, estable y fuera de riesgo vital.

Por lo tanto, de los 13 casos confirmados, tenemos a 10 personas en buenas condiciones en sus domicilios bajo aislamiento restringido y tres personas que actualmente se encuentran hospitalizadas, estables y fuera de riesgo vital.

Álvarez indicó también que “como Autoridad Sanitaria estamos realizando la vigilancia de estas personas y de todos los contactos que estuvieron estrechamente con ellos, tanto, en la búsqueda de las personas que pudiesen haber tenido contacto, como las que ya hemos contactado y que actualmente están todas bajo aislamiento restringido. Quisiera destacar el gran trabajo que están realizando los equipos de salud, tanto, de la red asistencial como de la seremi, para velar por la salud de todos y todas las personas de la región".

