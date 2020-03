En el marco del Estado de Emergencia de Catástrofe, esta mañana el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic; junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez anunciaron nuevas medidas que serán implementadas para evitar que las personas sigan transitando innecesariamente ante la propagación del virus covid-19.

A partir de las 22:00 y hasta las 05:00 horas de mañana se implementará toque de queda, quedando restringida la circulación peatonal y vehicular.

Una de las medidas que se implementará en todo el país, es el toque de queda partir de las 22:00 horas de hoy y hasta las 05:00 horas de mañana; quedando prohibida la circulación peatonal y vehicular. Aquellas personas que requieran movilizarse en ese horario, deberán solicitar el salvoconducto correspondiente en Carabineros o a través de la Comisaría Virtual.

Por otro lado, el Contraalmirante Marcic, anunció otra medida que se pondrá en marcha esta jornada y que tiene relación con el apoyo a la autoridad sanitaria. “Vamos a apoyar a la autoridad sanitaria para incrementar los controles aleatorios de identidad, con la finalidad de verificar si alguna de las personas que se encuentran bajo observación o contagiados estén circulando por la vía pública”, indicó.

En tanto, el Intendente Martínez, emplazó a la comunidad que ha viajado a sus residencias de verano en la zona del litoral, para que regrese a sus lugares de origen enfatizando que “yo le quiero solicitar a todas las personas que tienen segunda vivienda, primero, que no vayan, porque van a pasar un mal rato en algún minuto. Segundo, a los que están ocupando la segunda vivienda que retornen, ojalá hoy día a sus primeras viviendas. Es una medida sanitaria básica y que entiendan que muchas pequeñas localidades de nuestra región con la llegada de turistas fuera de la época de verano y con esta grave pandemia que está viviendo el mundo, puede afectar a los residentes locales, sobre todo los que viven del pequeño comercio que funciona en esta época y que no guarda relación con la cantidad de comercio que hay en la época estival. Así que les solicito a todas las personas en nombre del Presidente de la República y como su representante en la región, que están en este minuto en cualquiera de las ocho provincias y las 38 comunas de la región que hagan abandono de su segunda vivienda y se dirijan a su ciudad de origen a la brevedad. Ojalá hoy día antes de que se tengan que tomar medidas coercitivas o multas fuertes que van a ser muy desagradables y que no contribuyen en nada a mejorar la salud de las personas”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud de Valparaíso Francisco Álvarez, entregó el balance sobre la situación de coronavirus COVID-19 en la región, indicando que: “Actualmente tenemos a 841 personas bajo vigilancia. Son personas que han tenido contacto con casos confirmados, que vienen de países con brotes activos de alto riesgo como España, Italia, Corea, entre otros, y aquellas personas que son casos confirmados, que están en sus domicilios”.

Hasta la fecha, también, se han descartado 231 casos sospechosos y actualmente el balance regional respecto a los casos confirmados son 17. Por lo tanto, comparado con el día de ayer hemos subido a 4 personas contagiadas.

Una mujer de 43 años que consultó en una clínica de Viña del Mar, con viaje reciente a España y que actualmente se encuentra en buenas condiciones, en su domicilio y con aislamiento restringido.

Una mujer chilena de 61 años que consultó en una clínica de Viña del Mar, con viaje reciente a África y que actualmente se encuentra en muy buenas condiciones, en su domicilio y con aislamiento restringido.

Un hombre de 77 años, chileno, que consultó a una clínica de Viña del Mar que viajó recientemente a España, actualmente está en muy buenas condiciones, en su domicilio y bajo aislamiento restringido.

Una Mujer chilena 31 años, que consulto recientemente en el Hospital San Camilo San Felipe y que tuvo contacto con un caso confirmado en la Región Metropolitana y que actualmente se encuentra hospitalizada estable y fuera de riesgo vital.

Por lo tanto, el balance respecto a los casos confirmados en nuestra región, tenemos a 13 personas que están en muy buenas condiciones, en sus domicilios y bajo aislamiento restringido. Además, tenemos cuatro personas que se encuentran hospitalizadas, estables y fuera de riesgo vital.

Respecto a los casos nuevos, Álvarez detalló que "ya hemos contactado a la mayoría de las personas que tuvieron contacto con estas casos confirmados y que actualmente se encuentran sin síntomas y que ya, durante esta tarde encontraremos la cantidad total de las personas con las que tuvieron contacto y que efectivamente, esperamos que no tengan síntomas y de lo contrario activaremos el protocolo".

La Autoridad Sanitaria indico que se van a fortalecer el control que se está haciendo respecto a las personas que tienen que tener aislamiento restringido, es decir, aquellas personas que son contactos con casos confirmados, personas que vienen de países con brotes activos con transmisión local y casos confirmados que están en buenas condiciones en sus domicilios y con aislamiento restringido, tienen que guardar la cuarentena. Es por eso, que además de las visitas domiciliarias y los llamados telefónicos, se realizarán controles junto con las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, en distintos espacios públicos como por ejemplo, las playas, las plazas y las carreteras.

Estos controles preventivos, están enfocados en poder identificar la identidad de estas personas, para poder identificar que no se traten de personas que están circulando y que debiesen estar bajo aislamiento.

En caso que se detecte a una persona que está circulando y no está cumpliendo con el aislamiento, se arriesga a multas sobre los dos millones de pesos por parte de la Autoridad Sanitaria regional.

Finalmente, el Seremi de Salud detalló que "vamos a hacer controles preventivos, en algunas carreteras de la región, por ejemplo, la ruta 78 en el sector Leyda, en el sector de La Dormida, en el peaje túnel Zapata, en la primera entrada a Llay-Llay en la ruta 5 y a la salida del túnel Chacabuco, salida norte de la carretera Los Libertadores".