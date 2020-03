La tradicional Caleta Portales de Valparaíso cerró sus puertas por dos semanas, clausurando todos los restoranes y la venta directa al público de mariscos y pescados, debido a la pandemia de Coronavirus que está afectando a todo el país.

Caleta Portales ya cerró sus puertas. Pescadores no saldrán a trabajar. Se clausuran restoranes y venta directa al público. Exigen apoyo del Gobierno Regional.

La medida tomada por los pescadores de Caleta Portales apunta a proteger a los trabajadores de la tercera edad, que son mayoría, para que no se expongan a la contaminación del virus y enfermen a sus otros compañeros de trabajo y a sus familias.

Pedro Tognio, presidente del Sindicato de Caleta Portales, explicó que esta extrema decisión "fue tomada para resguardar a nuestros pescadores más viejos, ya que el 80 por ciento de nuestros trabajadores pertenecen a la tercera edad. Ha sido una medida muy dolorosa, especialmente desde el punto de vista económico, pero fue acordada por todos y durará dos semanas".

El dirigente agregó que la medida de cuarentena debería tomarse a nivel nacional, "pero nosotros ya no podemos seguir esperando. Estamos mirando el presente, no queremos mirar al futuro para no aproblemarnos más que lo que estamos. Se nos viene bien duro, por eso hacemos un llamado al Gobierno Regional para que tome medidas ya que hay mucha gente que enfrentará graves problemas económicos. Necesitamos que se realicen medidas objetivas, como aplazar los pagos de los servicios básicos (luz, agua) o reducirlos, entre otras medidas".

Para Miguel Angel Hernández, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Nuevo Amanecer, que agrupa caletas desde San Antonio a Quintero, manifestó que ya le informaron del cierre de Caleta Portales, "y es una medida de autoprotección ya que la mayoría de los pescadores son de la tercera edad. La Caleta El Quisco también se cerrará y las demás estarán en asambleas durante la semana para tomar decisiones. Aquí quedará en evidencia la profunda crisis económica en que estamos metidos. A esto se le suma el toque de queda, que también es una medida que nos afecta laboralmente".

Manuel Rojas, Presidente de la Caleta El Membrillo, señaló que esta semana tomarán la decisión de cerrar o seguir trabajando. "Tendremos que hacer una asamblea y tomar esta extrema decisión entre todos, ya que no sabemos el alcance que cada día tiene esta pandemia. Hay que entender que nosotros vivimos al día y que esto nos afectará económicamente muy fuerte".