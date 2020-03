Hoy comenzó a funcionar el nuevo plan de atención de salud, impulsado por la Municipalidad de Quillota a través del Departamento de SaludQuillota, como parte de las medidas para enfrentar la contingencia derivada por el #Covid19 en el país.

Alcalde Luis Mella visitó instalaciones del Estadio “Lucio Fariña”, donde se instaló un centro de salud provisorio para pacientes con enfermedades no respiratorias

La iniciativa contempla básicamente separar los pacientes que acuden por enfermedades respiratorias, de los usuarios que no presentan otro tipo de patologías.

De este modo el centro de salud “Doctor Miguel Concha”, ubicado en calle Maipú, quedó como un establecimiento para atender exclusivamente enfermedades respiratorias.

Además, se habilitó en el Estadio “Lucio Fariña”, ubicado en calle Bulnes, un centro de salud provisorio para los pacientes niños y adultos con enfermedades no respiratorias.

La puesta en marcha de este plan de contingencia fue supervisada por el alcalde, doctor Luis Mella, acompañado del director de SaludQuillota Víctor Alvarado y el subdirector técnico de SaludQuillota, doctor Pablo Lira, quienes recorrieron las instalaciones del recinto deportivo.

El jefe comuanl explicó que “los que están con romadizo, con tos, a los que están con problemas respiratorios, los vamos a atender en el consultorio ‘Doctor Miguel Concha’. Y al resto, a las personas que tienen descompensación de la diabetes, de la hipertensión o que tienen lumbago, diarrea o cualquier otra patología que no sea respiratoria, los vamos a atender en el ‘Lucio Fariña’”.

El alcalde quillotano destacó que este plan es parte de las medidas que la Municipalidad de Quillota está adoptando para proteger a la comunidad local.

“Estoy agradecido del trabajo que realizan nuestros equipos de salud. Les he agradecido su entrega, pues esto forma parte de la prevención. Nosotros estamos haciendo prevención a todo nivel, dentro del ejercicio de las facultades que uno tiene como alcalde. Esas facultades las voy a ocupar todas para que la gente esté protegida. Estoy contento con la decisión del equipo, que yo respaldé plenamente, de separar las patologías respiratorias de las no respiratorias, para no mezclar pacientes”, indicó el alcalde Luis Mella. Trabajo en el Estadio

El acceso para los usuarios será por calle Bulnes y el horario de funcionamiento será de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas. Pero además, entre las 17:00 horas y la medianoche, el recinto estará destinado a la atención de urgencia precisamente de enfermedades no respiratorias.

Quienes lleguen al estadio Lucio Fariña, son sometidos en primera instancia a un control de temperatura, para detectar a las personas que tienen fiebre. Ya en el interior del recinto se habilitaron cuatro boxes de atención para médicos y se implementará también una sala para pacientes prioritarios.

Además se cuenta con una farmacia móvil para que las personas puedan retirar los medicamentos en el mismo lugar.

Centro de salud “Doctor Miguel Concha”

En tanto que el centro de salud “Doctor Miguel Concha”, ubicado en Maipú 902, quedó habilitado sólo para enfermedades respiratorias. Dicho recinto atenderá de lunes a domingo, de 8:00 a 00:00 horas y los usuarios deben solicitar hora de atención al teléfono 800 000 183.