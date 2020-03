Durante la mañana de este sábado 28 de marzo, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic; junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez entregaron un balance acerca de la evolución de la emergencia sanitaria que afecta al país.

Durante la tarde de este sábado el Jefe de la Defensa Nacional para la Región de Valparaíso realizó un sobrevuelo por Algarrobo, Santo Domingo, Zapallar, Quintero, Maitencillo y Papudo, para ver el comportamiento de la gente en los balnearios.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic se refirió al aumento de los controles en los accesos a la región, señalando que: “Aparte de los controles sanitarios, se incrementaron los controles vehiculares, reforzando los accesos al litoral de la región. Esta medida se mantendrá hasta nuevo aviso. Durante estas últimas dos jornadas hemos monitoreado el tránsito vehicular de ingreso y salida en la región, no detectando una variación con respecto al flujo normal”.

Asimismo, indicó que: “Con respecto al caso de la motonave Isabela Island, que se encuentra fondeada en Valparaíso, con 17 tripulantes a bordo, se confirmó que hay dos tripulantes con diagnóstico positivo de coronavirus, por lo que la totalidad de la tripulación está en cuarentena y será la autoridad sanitaria en conjunto con la autoridad marítima, las que verifiquen su cumplimiento”.

En tanto, el Intendente de Valparaíso, Jorge Martínez también se refirió a las coordinaciones que se están realizando como Gobierno, "en base a esta Mesa Social Nacional creada por el Presidente de la República y dirigida por el Ministro del Interior y el Ministro de Salud en que hemos realizado esta instancia de coordinación regional, el viernes pasado fue con los alcaldes. Luego será con los rectores, permanentemente con los gremios. Nos hemos reunido con las principales asociaciones de trabajadores, gremios, sindicatos y otros. Pero además conformaremos la Mesa Social de nuestra región. Del mismo modo, y con la misma composición, temática, que la mesa nacional. No con la finalidad de crear una estrategia nueva, sino con la finalidad de detectar problemas locales que deban ser informados, reportados y coordinados con las autoridades nacionales”.

Agregando que, “no podemos tener 345 estrategias distintas para ver cuáles resultan y cuáles no. La única forma de combatir esta pandemia es con unidad y que todos concordemos lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo no es la voluntad de un ministro, de un experto o de un científico. Es la mejor práctica mundial de cómo enfrentar esta enfermedad consensuada con los principales actores de Chile. Por eso hago un llamado a todos quienes tienen una legítima visión distinta, a que sus opiniones se canalicen por las instancias reguilares que existen para dar a conocer sus opiniones. Eso es innegable, pero no confundamos a la población”, finalizó el Intendente de Valparaíso".

Durante la tarde, el Jefe de la Defensa para Valparaíso realizó un sobrevuelo en un helicóptero naval, para ver en primera persona el comportamiento de la comunidad en los principales balnearios del litoral norte y sur de la región.

Actualización de cifras

Como ya es habitual, el Seremi de Salud, Francisco Álvarez, actualizó las cifras a nivel regional detallando lo siguiente:

Actualmente tenemos a 990 personas bajo vigilancia y hemos descartado 1126 casos sospechosos, actualmente el número de casos confirmados en la región es 80. Por lo tanto, en comparación con el día de ayer, hemos subido en 17 nuevos casos confirmados.

Hombre de 35 años, chileno, de Viña del Mar, tuvo contacto con un caso confirmado en Santiago, consultó en una clínica de Viña del Mar. Actualmente está en su domicilio en buenas condiciones, bajo asilamiento restringido.

Mujer de 42 años, chilena, de Viña del Mar, tuvo contacto con un caso con otro caso confirmado en la región de Valparaíso, consultó en una clínica de Viña del Mar. Actualmente está en su domicilio, en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Mujer de 29 años, chilena, de Viña del Mar, tuvo un viaje reciente a España, consultó en una clínica de Viña del Mar. Actualmente se encuentra en su domicilio en buenas condiciones y aislamiento restringido.

Hombre de 42 años, chileno, de Viña del Mar, tuvo contacto con otro caso confirmado de la región, consultó en una clínica de Viña del Mar. Actualmente está en su domicilio en buenas condiciones bajo aislamiento restringido.

Mujer de 56 años, chilena, de Valparaíso, tuvo contacto con otro caso confirmado de la región, consultó en una clínica de Viña del Mar. Actualmente está en su domicilio, en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Hombre de 43 años, chilena, de Algarrobo, tuvo contacto con un caso confirmado en Santiago, consultó en una clínica de Viña del Mar. Actualmente está en su domicilio, en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Hombre de 43 años, chileno, de Quilpué, consultó en una clínica de Viña del Mar y tuvo contacto con un caso confirmado en la región. Actualmente está en su domicilio en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Hombre de 22 años chileno, de Algarrobo, tuvo contacto con un caso confirmado en la región, consultó en una clínica de Viña del Mar. Actualmente está en su domicilio en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Mujer de 46 años, chilena, de Algarrobo, tuvo contacto con un caso confirmado de la región, consultó en el CESFAM de Algarrobo y actualmente está en su domicilio en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Mujer de 52 años, chilena, de Algarrobo, tuvo contacto con un caso confirmado en la región, consultó en el CESFAM de Algarrobo. Actualmente está en su domicilio, en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Hombre de 58 años, chileno, de Quilpué, tuvo contacto con un caso confirmado de la región, consultó en el CESFAM de Pompeya. Actualmente está en su domicilio en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Mujer de 95 años, chilena, de Algarrobo, que tuvo contacto con un caso confirmado de la región, consultó en el CESFAM de Algarrobo. Actualmente está en su domicilio en buenas condiciones y bajo asilamiento restringido.

Hombre de 30 años, chileno, de Quilpué, que tuvo contacto con un caso confirmado de la región, consultó en el Hospital de Quilpué. Actualmente está en su domicilio en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Mujer de 59 años, chilena, de Valparaíso, tuvo contacto con un caso confirmado en la región, consultó en una clínica de Valparaíso. Actualmente está en su domicilio en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Mujer de 27 años, chilena de Valparaíso, consultó en una clínica de Valparaíso, tuvo contacto con un caso positivo en la región. Actualmente está en su domicilio en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Hombre de 24 años, chino, que viene en la embarcación Isabela Island, que se le tomó muestra arriba de la embarcación, viene este barco proveniente de Ecuador.

Hombre de de 33 años, chino, que está en la embarcación Isabela Island, se le tomó muestra arriba de la embarcación. Está actualmente arriba del barco.

Estas dos últimas personas, es importante señalar, que hasta este momento, están en buenas condiciones y están en la embarcación. Este barco está a la gira y la Autoridad Sanitaria regional determinó la resolución, de que este barco tiene que estar bajo cuarentena por 14 días y no puede atracar en el puerto de Valparaíso.