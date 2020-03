Tras los distintos cambios que han sufrido los habitantes del archipiélago de Juan Fernández con el avance del Coronavirus en la isla y en el país, es que la concejala Elizabeth Celedón y la consejera regional Nataly Campusano solicitaron al Intendente Jorge Martínez, y al jefe de la Defensa Nacional para la región Yerko Marcic, un pronunciamiento acerca de las distintas decisiones que han perjudicado la calidad de vida de los residentes.

Dentro de ellas, destacan en particular la prohibición a 46 pobladores de retornar a la isla y que se encuentran, actualmente, en territorio continental, ya que no se ha gestionado un medio de transporte para que puedan volver a sus hogares. Campusano y Celedón solicitaron a ambas autoridades la disposición de un avión de la Fuerza Aérea de Chile o un transporte marítimo de las Fuerzas Armadas, además de exigir que todas estas personas puedan ser testeadas por Covid-19 a través del examen PCR y no con un test rápido, para garantizar su estado de salud, así como la aplicación de cuarentena obligatoria total una vez retornen al archipiélago.

Otro requerimiento manifestado responde a la orden del alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, quien solicitó a la cartera de transportes que no se realicen viajes de abastecimiento al lugar durante el mes de abril, decisión anormal para la vida cotidiana de sus habitantes puesto que suelen recibir al menos dos cargas en un mes, arriesgando el aprovisionamiento adecuado para los residentes del archipiélago durante la emergencia sanitaria. Es por esto por lo que tanto la concejala como la consejera regional, solicitaron el retiro de esta medida y la evaluación de otras posibles vías para dotar a los ciudadanos de los elementos suficientes, como el combustible para la generación de energía eléctrica, cilindros de gas licuado y de oxígeno, y un mayor número de pruebas PRC COVID-19.

Frente a esta situación es que la core Campusano indicó que es imprescindible impulsar propuestas y soluciones a estas problemáticas, que le otorguen a los habitantes del archipiélago la certeza de que quienes se encuentran en el continente podrán volver, y que estarán debidamente abastecidos mientras dure la emergencia sanitaria.

“Creemos necesario que podamos contrarrestar el centralismo histórico para las islas de la región, pero creemos también necesario resguardar a la población de la isla de Juan Fernández, es por eso que hemos levantado esta solicitud y estamos a la espera de propuestas concretas para resguardar los intereses, la vida y la salud de las personas en la isla de Juan Fernández”, sostuvo.

Asimismo, la concejala Elizabeth Celedón hizo un fuerte llamado a las autoridades a tomar las medidas de resguardo necesarias para cuidar a la población, desde su integridad física como mental.

“Este es un llamado a nuestras autoridades para que velen por nosotros. Así como se ha asegurado el abastecimiento para todas las comunas de todo Chile, también debiese ser para Juan Fernández, no debiese ser la excepción. Somos un pueblo sumamente frágil, que hasta el momento no ha tenido contagio de Coronavirus. Las personas que se encuentran en el continente necesitan volver a su casa, necesitan volver con su familia. Entendemos que es muy delicado todo, pero creemos que con las medidas correspondientes esto se puede lograr. Juan Fernández consta con lugares aptos para tener una cuarentena preventiva y no tener contacto con la población que hasta el momento se encuentra sana. Hacemos un llamado a las autoridades, por favor, a que se pongan la mano en el corazón y velen por nosotros”, manifestó.

Ambas representantes enviaron la carta durante este fin de semana y esperan un pronto pronunciamiento por parte de las autoridades, esperando que las medidas puedan tomarse en el plazo más corto posible.