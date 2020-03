Este domingo 29 de marzo, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic; junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez entregaron un balance acerca de la emergencia sanitaria que afecta al país.

Las Autoridades hicieron un llamado ha apoyar el trabajo del Personal de Salud, Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, quienes están a cargo de los controles sanitarios en distintos puntos de la región los cuales aumentan día a día para controlar el Coranovirus.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic se refirió al orden público de la región indicando que, “es la base, sobre la cual se construye el funcionamiento de un lugar y por lo tanto, hay que cuidarlo, ya que es un aspecto esencial. Sobretodo en estos momentos en que nuestras fuerzas están en apoyo a la comunidad, yo quiero decir tajantemente que vamos a continuar esforzándonos para mantener el orden público y controlar los actos que se generen y que lo quebranten, que no han sido muchos, han sido pocos, pero estos últimos días han sido de gran violencia y han cobrado la vida de tres personas”.

Asimismo, destacó que: “Esta jornada, vamos a incrementar más puntos de control sanitario, comenzamos con cinco, pasamos a nueve y esta jornada vamos a aumentar a trece controles sanitarios, que también sirven de control de segunda vivienda”.

En tanto, el Intendente Martínez también se refirió a las medidas económicas que han adoptado las autoridades para enfrentar esta pandemia. “El Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda ha emitido un decreto que ordena a la Dirección de Presupuestos, a que todos los presupuestos de todas las instituciones públicas, pasan a un proceso de revisión en cuanto a los proyectos nuevos que hay que ejecutar. Esto por una parte significa que los proyectos que están en marcha continúan ejecutándose, que es lo que corresponde. Tenemos muchos Cesfam y distintas obras en la región. Pero los nuevos proyectos quedan bajo revisión de la Dirección de Presupuestos y esto con una finalidad. El gran esfuerzo a nivel nacional, consiste hoy día -fuera de todas las medidas de prevención que ha dicho muy bien el Seremi de Salud-, en cuanto a inversión, mayores recursos para incrementos, y equipamiento e infraestructura hospitalaria. Por lejos esa es la gran inversión que tenemos.

Pero, en paralelo y no menor, son los recursos para mantener el empleo en Chile, con las políticas anunciadas por el Ministro Briones y por el Presidente de la República, recursos para proteger a las pymes para que no quiebren y generen una sensación de desequilibrio económico en nuestro territorio y creen mayor empleo. Esas medidas están incluidas dentro de los 12 mil millones de dólares que ha anunciado el Presidente de la República y que se está comenzando a ejecutar. Ya sabemos que el Congreso aprobó el bono de 50 mil pesos por familia, que sin duda viene muy bien. Habrá que estudiar otros en lo sucesivo. Lo importante es que tenemos todos que concentrar nuestros esfuerzos y también nuestros recursos en lo prioritario que es la salud y mantener los empleos, los ingresos y la protección a nuestra pequeña y mediana empresa. Así que todos los proyectos nuevos que aparezcan y aquellos que no se han iniciado por cierto hoy día, están en revisión y a partir del primero de abril, con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda se va a ir revisando uno por uno en todas las reparticiones públicas de Chile”, indicó el Intendente Martínez.

Actualización de cifras

Por su parte, el Seremi de Salud, Francisco Álvarez, actualizó las cifras a nivel regional, “tenemos 1.030 bajo vigilancia, se han descartado 1228 casos sospechosos y tenemos 98 casos confirmados, por lo tanto respecto al día de ayer hemos subido 18 nuevos casos”.

Hombre 31 años, chileno, de Villa Alemana que consultó en clínica de Viña del Mar, actualmente se encuentra en su domicilio, en buenas condiciones, en aislamiento y tuvo contacto con un caso confirmado en la región.

Mujer de 66 años, chilena de Quillota que consultó en una clínica de Viña del Mar, actualmente en buenas condiciones en su domicilio y bajo aislamiento restringido. Tuvo contacto con caso confirmado de la región.

Hombre 26 años, chileno de Viña del Mar que consultó en clínica de Viña del Mar, actualmente en buenas condiciones, en su domicilio y en aislamiento restringido. Tuvo viaje reciente por varios países, Brasil, Dinamarca, España, Qatar y Suecia.

Mujer 71 años, chilena, de Viña del Mar que consultó en una clínica de Viña del Mar, actualmente se encuentra hospitalizada en una clínica de Viña del Mar, estable y sin riesgo vital, tuvo un viaje reciente a España.

Dos turistas estadounidenses, mujeres de 32 y 34 años, alojando en un hospedaje de Valparaíso, consultaron en una clínica de Valparaíso, están bajo aislamiento restringido en este alojamiento en buenas condiciones, habían tenido un viaje reciente a Argentina.

Hombre de 44 años, chileno de Viña del Mar, que consultó en el Hospital Naval, está en su domicilio, en buenas condiciones, bajo aislamiento restringido y tuvo un viaje reciente a Estados Unidos.

Mujer de 46 años, chilena, de Quillota, consultó en el Hospital Naval, hoy se encuentra en su domicilio bajo aislamiento restringido y tuvo un contacto reciente con caso confirmado de la región.

Hombre de 48 años, chileno, de Valparaíso que consultó en el hospital Naval, actualmente se encuentra en su domicilio en buenas condiciones, bajo aislamiento restringido y tuvo contacto con un caso conformado de la región.

Hombre de 38 años, chileno, de Viña del Mar que consultó en el Hospital Naval, se encuentra en su domicilio en buenas condiciones , aislamiento restringido y tuvo un contacto con caso confirmado de la región.

Mujer de 46 años, chilena de Villa Alemana que consultó clínica en Quilpué, actualmente se encuentra en su domicilio en buenas condiciones en aislamiento restringido y tuvo contacto con caso conformado de la región.

Mujer de 27 años chilena que consultó en una clínica en Viña del Mar, actualmente se encuentra en el domicilio, bajo aislamiento restringido y tuvo contacto con caso confirmado en la región.

Mujer 49 años, chilena, de Quillota que consultó en una clínica en La Calera, actualmente se encuentra en su domicilio en buenas condiciones , bajo aislamiento restringido y tuvo un viaje reciente a Alemania y Suiza.

Mujer de 39 años, chilena de Viña del Mar, consultó en una clínica de Viña del Mar, actualmente se encuentra en su domicilio en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido y tuvo contacto con un caso confirmado en la región.

Hombre de 66 años, chileno, de Concón, que consultó en el hospital Gustavo Fricke, actualmente se encuentra en su domicilio, en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido. Tuvo contacto con un caso confirmado de la región.

Mujer de 53 años, chilena, de Santa María que consultó en el hospital San Camilo, actualmente se encuentra en buenas condiciones con aislamiento restringido y tuvo un viaje reciente a Brasil.

Mujer de 37 años, chilena, que consultó en el hospital San Camilo al igual que menor de 8 años, están en su domicilio se encuentran en buenas condiciones. Tuvieron contacto con caso confirmado de la región. Ambos casos son de San Felipe.

Por lo tanto, en la región tenemos 98 casos de los cuales actualmente se encuentran 10 hospitalizados estables y fuera de riesgo vital y 88 están en sus domicilios en buenas condiciones con aislamiento restringido.