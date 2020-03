El Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic; junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez entregaron un nuevo balance acerca de la emergencia sanitaria que afecta al país, durante la mañana de éste lunes 30 de marzo.

Se mantendrá el reaprovisionamiento al Archipiélago de Juan Fernández durante el mes de abril.

En la oportunidad, el Contraalmirante Marcic se refirió a la situación de la Isla Robinson Crusoe, “con respecto al reaprovisionamiento del Archipiélago de Juan Fernández, puedo anunciarles que se ha adelantado el viaje de la motonave Don Antonio, que originalmente, estaba programado para el 29 de abril y se va ha realizar el 20 de abril, para asegurar que no les falten provisiones a esas familias; asegurando las medidas sanitarias del buque para evitar cualquier riesgo de contagio”.

Asimismo, destacó que: “la principal medida reactiva que a mi me gustaría que la tomáramos todos, es la consciencia de las personas para no romper el orden público; sin embargo, siempre van haber personas que les cuesta más tomar consciencia, a ellos, me gustaría que con las Fuerzas de Orden y con las Fuerzas Armadas, si es necesario, vamos a resestablecer el orden público cuando se rompa. Cada vez son menos personas, pero no por ellos nos vamos a descuidar. Ahora, en cuanto a la exposición de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública durante el reordenamiento del orden público y cuando estamos haciendo controles sanitarios, en donde hay que acercarse a las personas, yo quiero decirles que en efecto, están más expuestos que una persona que está haciendo cuarentena en su casa, pero las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, tenemos una misión que cumplir; juramos dar nuestra vida si fuese necesario, por defender a nuestros conciudadanos”.

En tanto, el Intendente Martínez señaló que:"Como jefe superior del Gobierno Regional debo informar que el intendente junto con el Consejo Regional, hemos aprobado una partida de mil millones de pesos, en un convenio marco, para apoyar en insumos a los tres servicios de salud de la región: Valparaíso-San Antonio, Viña del Mar-Quillota y Aconcagua. En el día de hoy, estoy bajando, como intendente otra partida similar, de otro convenio marco, por mil millones de pesos adicionales más, para incrementar los insumos médicos en nuestros servicios públicos de atención, para la población donde se atienden los sectores vulnerables y de clase media del país.

Asimismo, he bajado un oficio, a la Comisión de Salud del Consejo Regional para que se pueda votar, en el próximo plenario, una cifra inicial, de 200 millones de pesos, para los centros de adultos mayores de nuestra región, de los cuales hay 177 registrados y podamos hacer un aporte concreto de incrementación en insumos sobre todo para el personal que trabaja con los adultos mayores, que es la población de más alto riesgo en esta pandemia. Todos sabemos que el gobierno ha prohibido las visitas a esos centros, para no llevar contagio, pero el personal requiere también tener insumos y protección para ellos mismos y para no transmitirla al principal grupo de riesgo nacional", indicó el Intendente.

Actualización de cifras

Por su parte, el Seremi de Salud, Francisco Álvarez, actualizó las cifras a nivel regional. Actualmente tenemos bajo vigilancia 1.110 personas, se han descartado a la fecha 1.132 casos sospechosos y tenemos 108 confirmados, por lo tanto, con respecto al día anterior hemos subido en 10 nuevos casos.

Hombre de 51 años, chileno, de Viña del Mar que consultó en clínica de esta ciudad, está en buenas condiciones, bajo aislamiento restringido en su domicilio y tuvo un viaje reciente a Inglaterra.

Hombre de 48 años, chileno de Viña del Mar que consultó en un centro de salud privado de Viña del Mar y está en su domicilio en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Hombre 52 años, chileno de Viña del Mar que consultó en una clínica de Viña del Mar, internado en hospital Gustavo Fricke, tuvo contacto con caso confirmado en la Región Metropolitana.

Mujer de 46 años, chilena de Algarrobo, consultó en el Cesfam Algarrobo tuvo contacto con caso confirmado de la misma comuna. en el domicilio en aislamiento restringido y en buenas condiciones.

Mujer de 45 años, chilena del El Tabo, consultó en el Cesfam El Tabo, tuvo contacto con un caso confirmado de Santiago y actualmente se encuentra en su domicilio, bajo aislamiento restringido y buenas condiciones.

Hombre de 44 años, chileno de Quilpué, consultó en el Hospital Naval, tuvo contacto con un caso confirmado de la región y actualmente está en su domicilio en buenas condiciones y aislamiento restringido.

Hombre de 58 años, chileno de Algarrobo, consultó en el CESFAM de Algarrobo, tuvo contacto con caso confirmado de la misma comuna, se encuentra en buenas condiciones bajo aislamiento restringido en su domicilio.

Hombre de 25 años, de San Antonio consultó en el Cesfam de San Antonio, tuvo un viaje reciente a México y actualmente se encuentra en su domicilio en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido.

Hombre de 56 años, peruano de Santiago, que consultó en el hospital de Quillota que actualmente internado en este hospital estable y sin riesgo vital. Tuvo contacto con un caso confirmado en Santiago.

Mujer de 54 años, chilena de Petorca, que consultó en un centro de salud privado de la provincia, tuvo contacto con un caso confirmado de la región de la Araucanía, se encuentra en buenas condiciones, en su domicilio y en aislamiento restringido.

De los 108 casos confirmados, 14 se encuentran hospitalizados y de ellos 7 siete se encuentran graves, pero sin riesgo vital y 94 se encuentran en buenas condiciones en sus domicilios.