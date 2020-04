El Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, efectuaron un balance respecto a la emergencia sanitaria que afecta al país.

Personal de salud, Carabineros y/o Fuerzas Armadas serán los encargados de efectuar las visitas domiciliarias.

En la ocasión, el Contraalmirante Marcic se refirió a las personas que han sido diagnósticadas positivamente con coronavirus o que tuvieron contacto con alguna de ellas y que deben efectuar cuarentena obligatoria, indicando que: “Vamos a implementar una patrulla específica para efectuar visitas aleatorias a los lugares en donde éstas personas debieran estar cumpliendo su cuarentena obligatoria y registrar si se encuentran o no en el lugar, e insisto en que vamos a perseguir de la manera más decidida a quienes infrinjan esta norma”.

Asimismo, el Jefe de Defensa señaló que, “ayer, en las rutas, se fiscalizaron a 19.171 personas, 249 buses y 9.574 vehículos. Del total de personas fiscalizadas, 27 fueron devueltas a sus residencias y se cursó un sumario sanitario por infringir la cuarentena. Dichos controles han ido aumentando con el paso de los día, ya que hemos incorporado nuevos puntos de control, partimos con dos mil fiscalizaciones y aumentamos a veinte mil, lo cual es muy positivo”.

En tanto, el Intendente Martínez señaló que: "Quiero agradecer a la población de Valparaíso por el comportamiento que ha tenido en estos últimos días. En segundo lugar, quiero agradecer a toda la comunidad regional. A los actores políticos, sociales. A los líderes gremiales. A los líderes sindicales. A los alcaldes en particular. A los colegios profesionales, particularmente al Colegio Médico de la región y a los colegios del área de la salud, que hemos adoptado todos en la región, una postura prudente, entendiendo que el enemigo, es este virus invisible, que ataca sin piedad, que causa mucho daño y que no somos nosotros y que todo interés político, personal, de personalidad tiene que quedar absolutamente recluido a otro espacio, porque hoy día no hay tiempo para temas personales. Quiero agradecer a los consejeros regionales, que mañana tienen pleno para votar los dos grandes paquetes de medidas que he propuesto a los consejeros estos días. Un primer paquete de mil millones de pesos. Un segundo paquete de mil millones. Es decir, son dos mil millones de pesos para los requerimientos de nuestros servicios de salud.

Además, estamos comprometiendo, y mañana va a pleno, 200 millones de pesos para poder proteger a nuestros adultos mayores que se encuentran en centros que requieren darles protección, tanto a ellos como a los trabajadores que los cuidan. Así que hay 200 millones, como partida inicial. Y finalmente he presentado hoy día un nuevo oficio al Consejo Regional para su aprobación, de 600 millones de pesos para insumos. Y comentarle a la comunidad regional, que la voluntad de todos los consejeros regionales, transversalmente, de todos los partidos políticos, ha sido ponerse a disposición de esta cruzada y redestinar todos los fondos que sean necesarios del Gobierno Regional, para enfrentar mejor esta crisis sanitaria, que es lo que me refería al principio. Así que un agradecimiento muy particular a los consejeros regionales de la Región de Valparaíso”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Alvarez, indicó que “actualmente tenemos 1.400 personas en vigilancia, se han descartado 1.830 casos sospechosos y tenemos actualmente 136 casos nuevos, que respecto al día de ayer hemos aumentado en 21. Hasta la fecha, lamentablemente ha fallecido una persona y hasta este momento se han recuperado dos personas.

Agregó que de “los 21 casos nuevos, tres que corresponden a tripulantes de la embarcación Isabela Island, uno a la comuna de Calle Larga, tres a la comuna de Isla de Pascua, tres a la comuna de Quillota, uno a la comuna de San Antonio, uno de la comuna de Santa María, dos de la comuna de Valparaíso y siete de la comuna de Viña del Mar. De estos 21 casos, 17 son chilenos, tres chinos y uno ecuatoriano, del total, 14 están en sus domicilios, en buenas condiciones y en aislamiento restringido. Siete se encuentran hospitalizados, estables y fuera de riesgo vital."

Isla de Pascua

"Tenemos tres casos nuevos positivos, que son personas que tuvieron contacto con el primer caso confirmado. Por lo tanto, este brote en Isla de Pascua está confinado a un grupo de personas y que efectivamente tenemos la trazabilidad de este grupo. Se trata de un hombre de 18 años, un hombre de 36 años y una mujer de 37 años. Todos ellos ya están en aislamiento en su domicilio y están en estos momentos en muy buenas condiciones. Del total regional de pacientes confirmados que tenemos, actualmente tenemos 15 personas hospitalizadas, de las cuales, 14 están graves, estable y sin riesgo vital", indicó la autoridad regional.