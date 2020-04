Durante la mañana de este jueves 02 de abril, el Jefe de Defensa Nacional para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Jorge Martinez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez efectuaron un balance respecto a la emergencia sanitaria.

Jefe de la Defensa para la Región de Valparaíso, Intendente y Seremi de Salud realizaron un fuerte llamado a la población para que sean responsables y tomen conciencia de las medidas de cuidado que deben tomar

En la ocasión él Contraalmirante Marcic volvió a insistir en las medidas de autocuidado indicando que: "Hoy es el momento de evitar contagiarnos y evitar contagiar a otro, cuando copo las plazas, cuando copo las ciudades, cuando copo las playas, no solo estoy perjudicandome a mi mismo, lo peor de todo es que estoy perjudicando a otra persona, a otra persona que lo merecía contagiarse y qué tal vez yo lo estoy perjudicando. Por eso es que no me voy a cansar de decir, si no actuamos con autocontrol, con empatía y con generosidad podremos hacer muchos esfuerzos las autoridades que estamos ayudando a Salvar está situación, pero esos esfuerzos no van a ser lo efectivo que tienen que ser, todos como un solo equipo tenemos que salir adelante, tenemos la gran oportunidad hoy, no mañana, hoy la gran oportunidad de hacer un combate efectivo a esta pndemeia y salvar la mayor cantidad de vidas posibles, en esto estamos, estamos dejando todo para ayudarlos pero tienen que ayudarnos a ayudarlos".

En tanto el Intendente de Valparaíso, Jorge Martínez señaló que, “me acabo de reunir con los tres directores de los servicios de Salud Valparaíso-San Antonio, Viña del Mar-Quillota y Aconcagua, en conjunto con el Seremi de Salud, revisando el equipamiento que tienen cada uno de los servicios públicos, los servicios privados, viendo los totales y aquello que nos va a aportar secuencialmente el Ministerio de Salud para poder garantizar la atención. Pero todas las medidas que tome la autoridad militar a cargo de la región, todas las medidas que tome salud y todos los aportes que podemos hacer desde el gobierno, si estos no tienen un correlato ciudadano no vamos a lograr el objetivo. Así que insisto, dada la preocupación de los propios alcaldes, luego de los propios gobernadores provinciales, hay mucha gente que está circulando, que no debería hacerlo. Está bien ir una vez a la semana al supermercado, una vez a la semana a la feria. No todos los días. Los espacios públicos no son lugares de conversación en el día de hoy. Si no tomamos las precauciones como región, donde hoy día tenemos un 5 % de todos los contagiados en Chile, que es una cifra razonable dentro del país y mucho más en Latinoamérica, esa cifra va a aumentar y nos podría causar dificultades en la disponibilidad hospitalaria, que es lo que queremos evitar todos”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Alvarez, indicó que “actualmente tenemos en vigilancia 1.450 personas, se han descartado a la fecha 2.073 casos sospechosos y tenemos confirmados 156, es decir, han aumentado en 20 casos nuevos. Lamentablemente tenemos una persona fallecida y hasta la fecha tenemos dos casos recuperados”.

Agregó que “estos casos corresponderían a uno a la comuna de El Quisco, dos a El Tabo, uno a La Ligua, uno a Llay Llay, uno a Quillota, tres a Quilpué, uno a San Antonio, tres a Valparaíso, uno a Villa Alemana y seis a Viña del Mar. Actualmente estas personas están todas bajo aislamiento, de las cuales, 17 están en su domicilio, en buenas condiciones y tres permanecen hospitalizadas estables y fuera de riesgo vital”.

“A la fecha, del total de casos confirmados tenemos actualmente 18 personas hospitalizadas, de las cuales, 17 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, de carácter grave, estables y conectados a ventiladores mecánicos. 17 de estas personas, de los nuevos casos positivos se contagiaron, a través, de otras personas que son casos confirmados y tres porque tuvieron un viaje reciente al extranjero” indicó el Seremi de Salud.

Finalmente, la autoridad sanitaria detalló el estado de cada caso informando lo siguiente: