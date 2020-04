El Departamento de SaludQuillota conformó un equipo de médicos, enfermeras, técnicos en enfermería y conductores, que tendrá como misión el control y seguimiento de pacientes en cuarentena por coronavirus Covid19 en la comuna. La iniciativa es parte de las medidas impulsadas por la Municipalidad de Quillota, para enfrentar la crisis sanitaria causada por la pandemia.

Iniciativa forma parte de las diversas medidas que está implementando la Municipalidad de Quillota para enfrentar la crisis sanitaria por Covid19

La coordinación del equipo estará a cargo del reconocido enfermero quillotano Fernando Espinoza, quien ha participado en diversas emergencias y crisis humanitarias en Chile y el mundo.

Según explicó el alcalde Luis Mella, el programa tiene como objetivo realizar un adecuado control a las personas con contagio confirmado, sus contactos y familias, para lograr frenar la propagación virus.

“Eso es lo que van a hacer estos grupos de profesionales: cada vez que sepamos de casos sospechosos o de contactos, o de algunos pacientes que den positivo, nosotros en Quillota vamos a poder resguardar, para que se haga un seguimiento, para confirmar que están en sus casas, que no están saliendo a la calle. Además, para ver su estado de salud, para ver si se agravan y llevarlos al hospital, es decir, control de la situación, y esto nos va a dar más más tranquilidad a todos. Esto es una forma clara, categórica de control de la propagación del virus. Si sabemos quién está con el virus positivo y le hacemos seguimiento y control, vamos a poder detener la expansión lo más que se pueda”, explicó el doctor Mella.

El enfermero Fernando Espinoza Bustamante encabezará este nuevo equipo de SaludQuillota. El profesional posee una vasta experiencia en el área de salud y manejo de catástrofes, incluso integrando misiones internacionales, y manifestó que se trata de un gran desafío.

“Es interesante. Como siempre, Quillota innovando y es un desafío ser parte de esta iniciativa. Un desafío para el equipo y una tremenda experiencia para ir aprendido cómo actuar. Quillota se ha caracterizado por ir a la vanguardia en el trabajo con la gente y para la gente”, explicó Espinoza.

Llamado a quedarse en casa

Finalmente, el alcalde Luis Mella hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades, quedándose en casa y no salir de los domicilios, a menos que sea estrictamente necesario.

“Todos los esfuerzos del mundo, todos los exámenes que podamos hacer, tener estos equipos, no nos ayudan en nada si no se quedan en casa, porque el virus se va a propagar igual. Mi llamado no es a las personas que tienen que ir a trabajar o hacer un trámite urgente, sino que el llamado es a las personas que no tienen nada qué hacer en el centro y salen al centro y aumenta la posibilidad de contagio. A ellas les pido, por favor, que nos ayuden y se queden en su casa”, finalizó el alcalde Mella.

El alcalde realizó este último llamado a propósito de la gran cantidad de personas que sigue circulando por el centro de Quillota, concurriendo especialmente a instituciones financieras y de servicios. Este planteamiento ha sido reforzado por la Municipalidad mediante perifoneo en las principales calles de Quillota, solicitando que la gente se quede en sus casas.