El Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez efectuaron un balance respecto a la emergencia sanitaria que afecta al país, al mediodía de este viernes 03 de abril.

Balaceras, robos y asaltos son graves violaciones al orden público, por las cuales las autoridades regionales junto a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad están trabajando mancomunadamente.

En la ocasión, el Contraalmirante Marcic se refirió al orden público de la región, señalando que: “estamos plenamente conscientes que las balaceras, los robos, los asaltos son graves violaciones al orden público. En cuanto a ejecutar intervenciones, manteniendo presencia estática por largo tiempo de Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, es mejor como estrategia aumentar la frecuencia de los patrullajes en los sectores que se aprecian como de mayor incidencia de delitos en este momento. Esos sectores van cambiando con el correr de los días y es por eso que mantener fuerzas estáticas, estimamos que no es la manera más eficiente de actuar. Día a día, vamos evaluando cuáles son los sectores con mayor actividad delictual y vamos intensificando las patrullas en esos sectores, a eso estamos abocados y seguiremos abocados, no vamos a aceptar violaciones al orden público, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo”.

En tanto, el Intendente Martínez expresó que “a partir de hoy y mañana estos puntos aumentan a quince en todas las vías de ingreso a todas las provincias de la región. Quince puntos con personal de salud, Carabineros o Fuerzas Armadas, donde se hace el control sanitario, donde se hace control de residencia, donde se hace control de cuarentenado. Y como ya ha ocurrido, se han devuelto autos a Santiago. Se han impuesto multas, se ha detenido gente. Así que, quince puntos van a proteger más aún a la Región de Valparaíso de posibles personas que vengan de otras regiones que no queremos que vengan”.

Además, el jefe regional indicó que “hoy día el Ministro de Salud ha anunciado un cordón sanitario para el Área Metropolitana. En el área Metropolitana hay sectores con brotes de contagio comunitario, donde ya se ha perdido la trazabilidad y están con cuarentena. No obstante eso, puede haber otros sectores que tengan contagio, sépanlo o no. Así que este cordón sanitario, en torno al Área Metropolitana desde el próximo jueves santo hasta el próximo domingo completos, viene a complementar y reforzar las medidas que se han tomado en la región, para dar absoluta seguridad de que no van a poder ingresar personas de fuera de la región. Sin perjuicio de todo lo anterior, todo aquel vecino o vecina que sepa, que ha llegado una persona de fuera de la región, sin la autorización respectiva, exceptuando los mayores de edad o muy pocas personas que están excepcionadas de esta norma, que sepa que han venido veraneantes a la zona, tiene que ir a la unidad más próxima de Carabineros a hacer la denuncia, y Carabineros coordina con salud, para ir al domicilio y tomar las medidas que los ordenamientos disponen, que es la vuelta a su comuna de origen, fuera de la región. Y las multas y sanciones que correspondan. Además, de las fiscalizaciones en patrullas que daba cuenta el Jefe de la Defensa para poder determinar las personas, que están contagiadas o con cuarentena para que no salgan desde sus hogares. Y en estas visitas intempestivas a sus domicilios, si no se encuentran las personas en sus domicilios tendrán sanciones muy severas”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez, indicó que “actualmente tenemos a 1.540 personas bajo vigilancia, se han descartado 2.374 casos sospechosos y tenemos confirmados al día de hoy 176 personas. Por lo tanto, respecto al reporte del día de ayer, hemos subido en nuevos 20 casos. Además, mantenemos lamentablemente un fallecido y dos personas recuperadas. De estos 20 casos nuevos, las comunas de las que provienen son uno de Calle Larga, cuatro de Concón, dos de La Calera, uno de Limache, cinco de San Antonio, uno de Valparaíso, uno de Villa Alemana y cinco de Viña del Mar. Las nacionalidades de estos casos son: 18 son chilenos, un colombiano y un venezolano”.

La autoridad sanitaria agregó que “su cuarentena, respecto a estos 20 casos nuevos, ocho actualmente están en sus domicilios, en buenas condiciones bajo aislamiento restringido y dos permanecen hospitalizadas, estables y fuera de riesgo vital. La vía de contagio de estos 20 casos nuevos, son tres a través de un viaje reciente al extranjero y 17 tuvieron contacto con un caso confirmado. Es importante señalar, que ya nos hemos contactado con quienes tuvieron contacto estrecho con estas personas confirmadas y efectivamente seguimos teniendo la trazabilidad en nuestra región. Tenemos actualmente 13 personas hospitalizadas, de las cuales 18 se encuentran graves, estables y conectados a ventilación mecánica”.

Finalmente, el titular de salud regional entregó el detalle del estado de los nuevos casos confirmados señalando lo siguiente: