Un total de 15 controles preventivos sanitarios para la Región de Valparaíso fueron anunciados por el Jefe de la Defensa, Contralmirante Yerko Marcic, y el Intendente Regional, Jorge Martínez, para evitar ingreso de personas foráneas que generen un riesgo de nuevos contagios del Covid19 en la zona, sobre todo pensando en la eventualidad de que algunos intenten hacerlo durante este fin de semana y los días festivos de semana santa.

Es por ello que el Gobernador de la Provincia de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, lideró junto a personal de Carabineros y de la Seremi de Salud, una fiscalización a estos controles preventivos sanitarios ya instalados, con el objetivo de supervisar el correcto funcionamiento de este filtro de ingreso por las principales vías de acceso a la provincia.

Le Dantec detalló que “parte de las preocupaciones de quienes viven en nuestra provincia es precisamente que no llegue gente que está con la enfermedad a nuestra región. Y es por eso que, tal como hoy fue anunciado, estamos incrementando los puntos de control. Con el apoyo de la autoridad sanitaria, de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, hemos realizado hoy más de 100 controles en la Ruta 68 de quienes ingresan a la región. Estamos controlando que no vengan con síntomas o temperatura que pudiesen indicar que están afectados con el Covid 19 y también, que no sean personas que se encuentren por alguna instrucción de la autoridad sanitaria, en condición de cuarentena y que no hayan cumplido su cuarentena y que estén tratando de ingresar a la Región de Valparaíso”.

“Queremos insistir —señaló el Gobernador— en la responsabilidad de todos quienes viajan y de quienes quieran venir a nuestra región: la verdad es que no es el momento de viajar. Se ha dicho, quedémonos en las casas, mantengamos la distancia, mantengamos todas las medidas que se nos ha pedido, porque es la forma de evitar que esta enfermedad pueda crecer mucho más. Nosotros vamos a intensificar los controles, el apoyo que está prestando Carabineros y las Fuerzas Armadas a la autoridad sanitaria se va a intensificar mucho más, porque sabemos que hay gente que está con órdenes de quedarse en cuarentena y que no la está cumpliendo”.

La autoridad provincial reforzó también lo señalado por el Intendente Martínez, respecto a hacer un llamado a la ciudadanía a denunciar a Carabineros si saben que personas de fuera de la región hayan ingresado a la provincia sin la autorización respectiva, con el objetivo de que la autoridad pueda fiscalizar esa situación y obligar a regresar a esas personas a su región de residencia, además de aplicar las multas y sanciones correspondientes.

Por su parte, el Teniente Diego Suárez, de la Quinta Comisaría de Casablanca, explicó que “a lo que va de la fecha, tenemos ya ocho detenidos por infringir el artículo 318 del Código Penal. En su mayoría han sido infractores de las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura, que son comunas que se encuentran en cuarentena total”.