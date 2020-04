El parlamentario PPD, adelantó que este conjunto de medidas deberían ser de carácter inmediato para aliviar los gastos de los próximos dos meses para las familias chilenas, agregando que este beneficio debe contar con “las mismas condiciones del crédito actual y sin tener que renegociar nada”.

“Proponemos la postergación inmediata de cuotas de créditos automáticas y generalizadas”

De manera pública, y a través de una carta al director publicada en conjunto con el ex Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, este viernes en el diario El Mercurio, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, presentó una propuesta que podría aliviar los bolsillos de muchas familias chilenas. A raíz de los diversos anuncios efectuados durante los últimos días por diferentes entidades bancarias, sumado a la incertidumbre generada ante la poca claridad de los mecanismos que utilizarán estas entidades para el posterior cobro tras la postergación de sus pagos, el parlamentario indicó como alternativa, una postergación “inmediata y generalizada” de cualquier tipo de crédito comercial o bancario y que se haría efectiva de forma automática.

En este sentido, el senador por la región de Valparaíso, señaló que “ante la pandemia del Coronavirus, se han introducido medidas que persiguen el aislamiento social, y esto repercute, entre otros aspectos, en la marcha de la economía, en cuanto no se pueda concurrir a trabajar, las empresas no puedan producir, los ciudadanos no puedan consumir como debería ser, y además, lo que tiene impacto en los ingresos y en el número de personas que han perdido sus empleos”, mencionó.

Al respecto, Lagos Weber agregó que “para estos efectos, no me cabe duda que se seguirán tomando medidas gruesas, robustas y que permitan ir en ayuda de muchas familias chilenas y de los trabajadores informales, y mientras no se adopten esas medidas que sabemos se están trabajando, proponemos al corto plazo y con efecto inmediato, una postergación de cuotas de créditos automática y generalizada, por dos meses y de efecto inmediato. Sería parecido a tener un largo domingo de dos meses, para fines de pago de deudas. Las condiciones deben incluir la tasa de interés del contrato inicial y pagarse al final del calendario de cuotas respectivas", indicó.

Según aclaró, “esto significa que las próximas dos cuotas de los créditos de consumo, hipotecarios o comerciales, se puedan poner al final del proceso de cuotas, en las mismas condiciones que la actual, y de manera automática, sin tener que renegociar nada, sin cancelar impuesto de timbre y estampilla, o que le establezcan una nueva tasa, etc. Esto va a ser un acuerdo restrictivo para todos; la Comisión para el Mercado Financiero debe dar las facilidades regulatorias y el Banco Central de Chile otorgar la liquidez para que esto se materialice al corto plazo".