Durante la mañana de este sábado 04 de abril, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, efectuaron un balance respecto a la emergencia sanitaria que afecta al país.

En el principal acceso que une Santiago con Valparaíso se aprecia un flujo mayor que en las otras vías, las cuales también están siendo reforzadas por la autoridad.

En la ocasión, el Contraalmirante Marcic indicó que: “Estamos haciendo un tremendo esfuerzo sobretodo en personal, tanto en personal de salud, las Fuerzas Armadas y de Orden, tenemos establecidos 15 puntos de control carretero, algunos de ellos son: San Felipe, Los Andes, Cuesta La Dormida, Ruta 68, San Antonio, Concón, Ruta Lo Orozco, Algarrobo, La Calera, Nogales, entre otros. Estamos controlando sanitariamente y también la segunda vivienda, y seguiremos haciéndolo preparándonos para el fin de semana que se viene, que es un fin de semana que nos preocupa por el ingreso o eventual ingreso de vehículos a la región. También, quiero decir que los números aportados de estadística indican que estamos en un equilibrio, que no estamos en la situación de hace dos semanas atrás cuando nos llenamos de vehículos en la región”.

En tanto, el Intendente Martínez señaló que: "El principal problema que tiene la región y donde están concentrados, y deben estar concentrados nuestros esfuerzos, es en la aglomeración de personas naturales de la región, ciudadanos de la región en sitios públicos. Hemos recibido denuncias, fotografías de diversos alcaldes, que en las plazas se está reuniendo gente a hacer vida social, que hay mucho comercio ambulante y sale gente a ese comercio ambulante, que son áreas peligrosas. Yo quiero solicitar a todas las personas que nos pongamos muy serios en esto. El tema de quienes vienen de otras regiones, es un tema que estadísticamente es muy menor. El nivel de ingreso que se mide por todos los peajes, en todas las áreas de acceso a todas las rutas estructurantes de la región: la Carretera de la Fruta, Ruta Libertadores, Ruta 68 y 78, 60 CH, ingreso norte por la Ruta 5, están todos controlados y la cantidad de vehículos que han ingresado de otras regiones, no tiene comparación alguna, como decía el almirante”.

En ese sentido, el Jefe Regional profundizó enfatizando que “El fin de semana donde hubo mayor congestión: 60 mil vehículos y ni siquiera tiene relación a temporadas bajas de ingreso, o sea, realmente es un número muy reducido. Por cierto, que puede pasar alguien que no debe y se tomarán las medidas que el Jefe de la Defensa ha señalado. Pero pido por favor, que no perdamos el foco si seguimos hablando y sosteniendo que la solución es establecer cordones, ya de hecho se va a establecer un cordón para la Semana Santa en el Área Metropolitana. Pero establecer cordones, en cada una de las 38 comunas de la región, en cada una de las ciudades principales de la región y no ponemos el foco en lo importante, que es que dentro de nuestra ciudadanía, la gente está saliendo más de una vez al día, va de tres o cuatro veces a la semana a hacer compras de distinto tipo, en vez de concentrarlo en una salida. Salen varios integrantes del hogar. Si no hacemos el foco en el problema real y nos vamos a los problemas accesorios, no vamos a lograr los efectos de salud que queremos”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez, indicó que “actualmente tenemos a 1.820 personas en vigilancia, se han descartado 2.471 casos sospechosos y tenemos 185 casos confirmados. Por lo tanto, respecto al día de ayer hemos aumentado en nueve nuevos casos. De los casos nuevos, todos son de nacionalidad chilena, todos tuvieron contacto con un caso confirmado y son uno de Cartagena, uno de Casablanca, uno de Llay-Llay, dos de Petorca, uno de San Antonio, uno de Santo Domingo y dos de Viña del Mar. Siete de estas personas están en sus domicilios, en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido y tenemos dos personas hospitalizadas, las que están estables y fuera de riesgo vital”.

Agregó que destacan “dos casos de Petorca, una mujer de 36 años y otra mujer de 30 años, que tuvieron contacto con el primer caso confirmado de esta comuna y que están en sus domicilios, en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido. El segundo caso de Llay-Llay que corresponde a una mujer de 41 años, que actualmente está en su domicilio, en buenas condiciones y bajo aislamiento restringido y que tiene el mismo origen común que el primer caso confirmado en esta comuna. A la fecha, tenemos un total de 22 personas hospitalizadas, de las cuales, 19 se encuentran graves y estables”.

Finalmente, la autoridad sanitaria entregó el detalle de los nuevos casos durante la jornada de hoy señalando lo siguiente: