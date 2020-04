El Intendente Regional, Jorge Martínez, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, efectuaron un balance respecto a la emergencia sanitaria que afecta al país.

Intendente junto al Jefe de Defensa Nacional para la Región de Valparaíso se reunieron con el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel previo a Semana Santa.

En la ocasión, el Contraalmirante Marcic se refirió a supuestas fiestas que se estarían efectuando en algunas casas, señalando que, “quisiera pedirle a todas las personas que si saben de este tipo de situaciones las denuncien como corresponde porque es muy importante que recibamos esas denuncias para poder corregir estos actos que van en contra del espíritu que tenemos que tener para combatir correctamente, el coronavirus”.

Además, profundizó respecto al comercio ambulante de algunas comunas, indicando que: “el comercio ambulante debe ser fiscalizado por Carabineros de Chile y los respectivos inspectores municipales, quiero reiterar que el comercio ilegal es un ilícito que debe corregirse y así será, en cualquier lugar donde se produzca”.

En tanto, el Intendente Martínez señaló que: "la región tiene quince puntos de control sanitario que están funcionando desde hace varios días y que se van a ir potenciando cada día más. O sea, la región debe estar tranquila y segura de que los números nos acompañan, de que la cantidad de personas que han ingresado por todas las vías estructurantes a la Región de Valparaíso, es muy bajo, en comparación a cualquier época del año, incluso a períodos donde ha habido problemas mayores. En realidad, el número que está ingresando es muy bajo en la Región de Valparaíso. No obstante, como le hemos dicho a los alcaldes, tenemos que estar muy atentos a que se nos produzca algún foco en alguna comuna determinada y ahí se actuará sin lugar a dudas. Pero quiero aprovechar de pedirles también a las comunidades y a los alcaldes que para todas medidas de control de segunda vivienda, control de personas en cuarentana, persona contagiadas en sus domicilios, etc., necesitamos el apoyo de los alcaldes en otras medidas, que sería fundamental que las comunidades y nuestros queridos alcaldes nos puedan apoyar. La separación de espacios en las ferias, para que no se produzcan aglomeraciones. El cierre de plazas. El cierre de parques que es fundamental. Evitar grandes conglomerados de personas en áreas comunes, y colaborar con su llamado a evitar que la gente salga de sus casas. Ese es el gran problema que tenemos hoy día. Nuestro gran desafío es evitar que la gente salga a las calles. Nosotros los habitantes de la Región de Valparaíso tenemos que tomar más medidas y ser más estrictos con nosotros mismos y nuestros vecinos que están saliendo demasiado a las calles”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez, indicó que “actualmente tenemos a 1915 personas en vigilancia, 2525 casos sospechosos descartados y tenemos 191 casos confirmados. Por lo tanto, respecto al día de ayer hemos aumentado en seis casos nuevos. Por otro lado, hemos lamentado esta semana el fallecimiento de una persona y hemos recuperado a dos personas que fueron de los primeros casos”.

Además, detalló que “de los seis casos nuevos son todos de nacionalidad chilena, se contagiaron a través de un contacto con un caso confirmado y actualmente están todos en buenas condiciones, en sus domicilios y bajo aislamiento restringido, al igual que todos sus contactos. Los pacientes residen en las siguientes comunas; 1 Petorca, 1 Valparaíso y 4 Viña del Mar. Actualmente tenemos 27 personas hospitalizadas en camas críticas las cuales se encuentran estables”.

La autoridad sanitaria también indicó que “Es importante señalar, que en la comuna de Quillota, donde se ha detectado una persona en situación de calle como caso sospechoso, por lo cual, activamos el protocolo de forma preventiva, de dejar en cuarentena una casa de acogida, donde concurren personas en situación de calle, hasta poder determinar, ya sea, confirmar o descartar que se trate de un caso confirmado o no de COVID-19”.

Finalmente, entregó más información sobre los nuevos casos confirmados en nuestra región y su estado señalando lo siguiente: