El Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, efectuaron un balance respecto a la emergencia sanitaria que afecta al país, durante este lunes 06 de abril.

Jefe de Defensa Nacional para la Región de Valparaíso efectuó llamado a la comunidad pidiendo que actúen con empatía, generosidad y autodisciplina.

En la ocasión, el Contraalmirante Marcic hizo un especial llamado a la comunidad, señalando que: “Usted, también es parte fundamental de nuestro dispositivo para el control del combate al coronavirus. ¿Cómo nos puede ayudar? Principalmente, cumpliendo las medidas que la autoridad sanitaria nacional dispone. Cuando hayan largas filas, que son inevitables en muchas partes, mantenga usted, acuérdese un metro de distancia, necesitamos que lo cumpla, estamos enviando personal de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad a ayudarlos a mantener esas distancias, si no hay alguien de las Fuerzas Armadas y de Orden, no espere a que llegue, acuérdese y cumpla con las normas. Si no tiene que salir, no salga, no ocupe segundas viviendas, ustedes son el eslabón que necesitamos sumar para que nuestro plan de Semana Santa sea perfecto, eso es lo que queremos, queremos evitar el contagio. Les recuerdo, actúe con empatía, con generosidad y principalmente con autodisciplina”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez, señaló que “actualmente tenemos a 1.980 personas en vigilancia, se han descartado 2.980 casos sospechosos y tenemos 198 casos confirmados, así respecto del día de ayer, tenemos siete casos nuevos, de estos 3 corresponden a mujeres, cuatro a hombres, todos de nacionalidad chilena: dos de Valparaíso, uno de San Antonio, uno de Santo Domingo, uno de Petorca, uno de Limache y una persona de Quilpué. Seis personas se contagiaron por un caso confirmado y una luego de un viaje a Estados Unidos. Hasta el momento hay 29 personas internadas en unidades de paciente críticos, las que se encuentran estables”.

Dentro de las medidas de control, la autoridad regional indicó que, ya se encuentra en marcha el plan Semana Santa, donde “vamos a reforzar los controles en terreno, como también en ruta. Es importante señalar que, además de los controles que tienen que ver con COVID 19, en toda la región se intensificará el control, principalmente, que esté relacionado con la comercialización de pescados y mariscos, de hecho ya estamos fiscalizando, hoy partimos con el plan de Semana Santa y ya estamos en las caletas, en los terminales pesqueros y todo lo que tenga relación con la venta de productos del mar”.

Finalmente, la autoridad sanitaria entregó detalle respecto al estado de los nuevos casos confirmados en la región detallando lo siguiente: