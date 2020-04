Durante la jornada en comisión de Hacienda, el parlamentario solicitó a la entidad estatal explicar a sus clientes de qué manera se aplicarán los cobros con intereses y los beneficios de aplazamiento de cuotas en créditos bancarios, por los próximos meses.

“El tema de las tasas en los créditos es importante que se acelere para dar tranquilidad a los usuarios”

En plena sesión de la comisión de Hacienda y en presencia del presidente de Banco Estado, Arturo Tagle, el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, solicitó al directivo de la entidad estatal que aclarara a sus clientes cuáles serán las políticas económicas en términos de cobro de intereses y respecto a las condiciones que otorgará la entidad bancaria a sus clientes para la postergación de cuotas de sus créditos hipotecarios y de consumo para los próximos meses.

Al respecto, el parlamentario por la región de Valparaíso, señaló que “el tema de las tasas es importante que se despeje, sobre todo viniendo de Banco Estado, porque hemos visto anuncios que creo apuntan en la dirección correcta de la banca, donde algunos pondrán algunas cuotas al final de los créditos, y se supone que con los mismos términos, o incluso con interés cero, aunque pareciera que no está siendo siempre así. Entonces, quiero saber cuál es la política real. De hecho, le hemos pedido a la autoridad económica, que es la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que tenga la capacidad de ordenar el sector bancario, o de alinear un poco mejor cuáles son las propuestas y respuestas que han tenido (los bancos)”.

En este sentido, y dirigiéndose al presidente de la estatal, Lagos Weber comentó que “la pregunta sobre las medidas que está tomando hoy, Banco Estado, es ¿cómo lo ve usted?, entendiendo que hay distintas medidas que están tomando otros bancos porque no son todos iguales, porque no todos tienen los mismos requerimientos de capital, no tienen el mismo tipo de deudores, tienen un perfil distinto. Todo esto, si bien no es comparable en un cien por ciento, es muy importante porque lo que nos va faltando hoy día, junto con las buenas decisiones que están tomando algunos bancos, es tener la película más clara (sic), y ojalá, desde alguna autoridad normarlo, o si no ordenarlo desde el punto de vista de la presentación de las medidas hacia afuera para que los clientes sepan”, culminó.