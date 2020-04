A 20 días de iniciado el Estado de Catástrofe por emergencia sanitaria en el país, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic, junto a las Autoridades regionales, entregaron un nuevo balance del trabajo que se está realizando mancomunadamente entre las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública con las autoridades de gobierno regional para combatir el contagio del coronavirus pandemia que afecta al mundo entero.

Autodisciplina, generosidad y empatía son los ejes con los que la comunidad puede ayudar a combatir el contagio por el Coronavirus.

En la ocasión, el Contraalmirante Marcic destacó que continúa orientando sus tareas a brindar seguridad a la población, mantener la cadena logística para mantener la producción y abastecimiento de la población; además de resguardar el orden público señalando que: “El Personal de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública continúan trabajando en diversas labores de apoyo y fiscalizaciones que están a cargo de la Autoridad Sanitaria, es por ello que quiero hacer un llamado a la comunidad, quienes finalmente son el eslabón más importante de esta cadena que estamos formando para vencer esta pandemia, son ustedes (la comunidad), los principales contrincantes de este virus. Ya que si tenemos autodisciplina, generosidad y empatía lograremos que los contagios bajen y de esta forma parar el coronavirus”.

Además el Contraalmirante Marcic, informó que “continuamos realizando recorridos por las distintas zonas de la región, visitando las comunas del interior como ya lo hicimos con Quillota, la Ligua, San Felipe, Los Andes, y muchas otras, las cuales seguiremos visitando para recibir de primera fuente las inquietudes de las Provincias y también, reconocer el esfuerzo que está desplegando el personal de Salud y de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. Además, por semana santa tal como anunciamos hay un plan activo, donde las unidades aeronavales están patrullando las carreteras para así poder dar la información a las Autoridades Sanitarias, quienes son las que deciden la implementación de nuevas medidas como por ejemplo, los cordones sanitarios”.

Fiscalizaciones

De acuerdo a los puntos de control sanitario, ayer fueron controladas 24.436 personas, 157 buses, 13.629 vehículos, se cursaron 18 sumarios sanitarios por incumplimiento de la cuarentena comunal y un total de 467 derivaciones a primer domicilio.

En cuanto al reporte, entregado por las concesionarias de las autopistas, durante la jornada de ayer ingresaron 17.374 vehículos a la región; mientras que salieron un total de 17.851 vehículos, lo que indica que hay un equilibrio en el flujo de desplazamiento vehicular.

Asimismo, ayer se efectuó una fiscalización de segunda vivienda en la comuna de Cartagena, siendo fiscalizadas 6 viviendas, 3 vehículos y se efectuaron 9 controles de identidad que dieron como resultado el inicio de tres sumarios sanitarios por estar habitando una segunda vivienda.

Con respecto al toque de queda, anoche hubo 39 infractores, de los cuales dos quedaron detenidos por conducir en estado de ebriedad y por mantener una orden de detención vigente. Dichos infractores son 8 de la provincia de Valparaíso, 4 de Marga Marga, 9 de Aconcagua y 18 de San Antonio.

Además, la tarde de ayer, en la Ruta 68 dos personas fueron detenidas por infringir la cuarentena de las comunas de Providencia y Lo Barnechea, respectivamente. Mientras que, en la Ruta 5 Norte, en el punto de fiscalización sanitaria, se detuvo a una persona por encontrarse con 23 kilos de marihuana.

Finalmente, es bueno mencionar que como parte del Plan Semana Santa, se incrementaron los controles vehiculares en los 15 puntos de control sanitario, en la región, lo que inevitablemente produjo y producirá un aumento de la congestión vehicular, lo que trataremos de minimizar, es por eso que si no tiene que salir, no salga.

Por su parte, el Intendente Regional expuso que “los indicadores nuestros de ingreso y salida de personas de otras regiones son bajísimos. De hecho, el cuadro que elabora el Ministerio de Obras Públicas gracias a los tele peajes en todas las rutas que tienen acceso a la región de Valparaíso y lo que demuestra que han salido de la región más personas de las que han entrado entonces pueden haberse pasado algunas personas, y para eso esta medida que es una medida de salud su control depende en este estado de excepción constitucional su control depende del jefe de la defensa y dispone de los medios para fiscalizar estas medidas y dentro de las diversas medidas que ha dispuesto ha sido patrullas para junto con los equipos de salud verificar personas que puedan estar en condición de contagio o en cuarentena por haber estado en contacto con un contagiado en cualquier hogar porque se tiene el listado de salud y se hace aleatoriamente”

Además, Martínez explicó que “también se estableció un cordón sanitario desde día jueves, principalmente de la región metropolitana que son los que más vienen a nuestra región no pueden salir, muchos señalan que lo van a hacer días previos la posibilidad por cierto que está, pero al respecto hay que ser transparentes en la región están operando 15 controles sanitarios en todas las vías estructurantes de la región con un control bastante rígido que limita mucho ese problema. Si queremos ser sinceros queremos la solución del problema, nuestro gran problema no está estadísticamente hablando en volumen de personas que viene de otras regiones esta semana o la que viene, el problema está en la nuestra propia gente que va sin ningún cuidado a las ferias, en las ferias que no toman medidas de precaución, que llenan las plazas, que llenan los parques, que salen todos los días al supermercado a comprar debiendo salir uno ordenadamente ,que salen en grupos y lo entendemos hay gente que vive en condiciones que son muy incómodas en departamentos pequeños de pocos metros cuadrados donde vive mucha gente y se sienten ahogados, encerrados, entonces buscan algún motivo una razón para salir de ese encierro eso es un daño para ellos para su familia y un daño para todo el grupo social a su barrio para su comunidad así que aun cuando sea incomodo estar encerrados en las casas es el único remedio contra esta enfermedad todo lo demás es desviar el foco. Lo que hemos pedido a todos los alcaldes lo hemos trabajado en nuestra mesa social y todos están de acuerdo que la exceso de presencia de personas en la calle es nuestra principal amenaza hoy día para la expansión de la enfermedad en la región de Valparaíso”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez, indicó que “tenemos un total de 214 casos confirmados y respecto el día de ayer, 16 casos nuevos, 11 de estos casos corresponden a mujeres y cinco corresponden a hombres, 14 son de nacionalidad chilena y dos son extranjeros: cuatro corresponden a la comuna de Viña del Mar, dos a Quilpué, dos a Valparaíso, uno a Los Andes, uno a La Calera, uno a La Cruz, uno a la comuna de Quillota, uno a la comuna de Concón, uno a la comuna de Petorca y un caso a la comuna de Rinconada”.

“Quince de estas personas se contagiaron por un contacto de caso confirmado conocido y una persona se contagió por viaje al extranjero a Europa. Tenemos treinta personas internadas en camas críticas, 21 en unidades de cuidado intensivo y nueve en unidades de cuidados intermedios”, concluyó el Seremi de Salud.

Finalmente, la autoridad sanitaria entregó detalle respecto al estado de los nuevos casos confirmados en la región indicando lo siguiente: