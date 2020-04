El secretario regional ministerial de Obras Públicas, Raúl Fuhrer Sánchez informó que las autoridades han intensificado los controles sanitarios en las carreteras de la Región de Valparaíso, de cara al fin de semana de Semana Santa.

La autoridad regional del MOP reiteró el llamado a no tomar estos días como vacaciones, y tal como informó el Ministro de OO.PP., Alfredo Moreno, este año no se implementará ningún tipo de medida especial de tránsito en las carreteras, ya que se espera que el número de vehículos que se desplace sea mucho menor al año pasado.

“Las autoridades de la Región de Valparaíso han determinado intensificar los controles sanitarios que se están haciendo por las principales rutas, esto principalmente porque hemos visto una conducta irresponsable de muchos, al no cumplir la cuarentena y otros que se están desplazando, esto no es tiempo de vacaciones es un tiempo donde se nos ha pedido que todos evitemos salir de nuestras casas y para eso, estos controles sanitario lo que buscan es poder hacer cumplir con esto, y hacer desde ya una labor preventiva, entendiendo que se nos acerca además un fin de semana largo, pero es importante hacer mención que no estamos de vacaciones y que las personas deben quedarse en su hogar”, dijo el seremi.

Raúl Fuhrer explicó que la autoridad sanitaria está intensificando los controles en la Ruta 68 y por supuesto la ruta 5 Norte, en la Ruta 78, en el acceso por La Dormida y también Ruta 57 hacia San Felipe y Los Andes, “y se van a sumar más puntos, porque estamos convencidos que hoy día, tenemos que hacer estas acciones, porque las personas así lo piden y esperan de sus autoridades. Es un deber cuidarnos entre todos y la primera medidas de autocuidado son de las personas”, recalcó

El seremi informó que, si bien se espera que sea menor el número de vehículos que se desplace, se van a producir atochamientos como el que se registró hoy en la Ruta 68, pero es más importante cuidar la salud de todos, y por eso el llamado es a no salir y respetar los cordones sanitarios.