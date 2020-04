#Covid19 Durante la mañana de este miércoles 08 de abril, el Jefe de Defensa Nacional (JEDENA) para la Región de Valparaíso, Contraalmirante Yerko Marcic junto al Intendente Regional, Jorge Martínez y al Seremi de Salud, Francisco Álvarez, efectuaron un balance respecto a la emergencia sanitaria que afecta al país.

Jefe de Defensa Nacional para la Región de Valparaíso efectuó llamado a la comunidad pidiendo que actúen con empatía, generosidad y autodisciplina.

Dado a que estamos en víspera de Semana Santa, el Contraalmirante Marcic hizo un especial llamado a la comunidad, señalando que: “Estamos haciendo un gran esfuerzo, como ustedes podrán ver, para contener el contagio, nuestra principal preocupación es salvar vidas, protegiendo a las personas que habitan en la región para que no se contagien de coronavirus, para eso es fundamental, evitar las aglomeraciones. Tenemos, todos una preocupación porque personas de otras regiones no vengan a ocupar una segunda vivienda, en eso estamos trabajando, en eso hemos estado empeñados todos estos días y seguiremos haciéndolo, pero también quiero dirigirme hoy a las personas residentes de la Región de Valparaíso. Sí, los que vivimos en la Región de Valparaíso, muchas personas salen a pasear, se van a la playa, copan los espacios públicos, las plazas, las calles, también eso es un acto de tremenda irresponsabilidad, los que hacen eso están atentando contra la vida de otros. Podremos cursar todas las multas que queramos, que por cierto pueden llegar hasta los 50 millones de pesos, en los casos graves; podemos hacer todo eso, pero si los residentes en la Región de Valparaíso se vuelcan a las playas, a las plazas, a los lugares públicos y no respetan la petición de no salir de sus hogares, lo que están haciendo es lisa y llanamente, atentando contra la vida de otros. Tenemos que entender que las normas que se dictan son por el bien de la comunidad, tenemos que ser capaces de tener el autocontrol, la empatía y la generosidad de poder cumplirlas.”

Por su parte, el Intendente Martínez indicó que: “Quiero reforzar con un mensaje breve, conciso y claro, dirigido a los habitantes de otras regiones, y en representación de toda nuestra región, de las 8 provincias, de las 38 comunas de esta región. No queremos turistas en la Región de Valparaíso. No solo no los queremos. Algún día los vamos a necesitar y los vamos a invitar a nuestra región. Pero no hoy día. No vamos a permitir el ingreso de turistas. Lo van a pasar mal, los van a detectar en los 16 puestos de control que hay en todas las rutas de ingreso a la región. Si logra alguno pasar, hay patrullas que se van a dirigir frente a denuncias de los vecinos, y van a tener que pagar grandes multas y van a tener que devolverse a su lugar de origen. El mensaje es uno, fuerte y claro, por respeto a los habitantes de la Región de Valparaíso. No queremos ni una persona fuera de la región en nuestra región. Menos en Semana Santa. En Semana Santa que se dediquen, quienes creemos, a orar para que esta pandemia no sea tan terrible, y a quedarnos en nuestras casas y que opere de una vez por todas el sentido común, porque es el colmo la cantidad de gente que anda en las calles porque está aburrida. Ese aburrimiento puede causar la muerte de muchas personas. Pero el mensaje a cualquiera del Área Metropolitana o de la región que sea: No vengan, van a correr graves riesgos, lo van a pasar muy mal, van a tener que pagar multas, se van a tener que devolver. Quédense en sus casas en la región de origen, descansando, aquí no los queremos”.

Actualización de cifras

El Seremi de Salud, Francisco Álvarez señaló que “actualmente tenemos bajo vigilancia 2.150 personas, se han descartado a la fecha 2.868 casos sospechosos y se han confirmado 225 personas y con respecto al día de ayer hemos subido en once casos. Hasta la fecha se han recuperado 10 personas y respecto a los reportes anteriores, se han recuperado 8 casos más, estos se encontraban en sus domicilios asintomáticos y fueron dados de alta por los médicos tratantes de referencia.

“Lamentablemente tenemos que comunicar el sensible fallecimiento de un nuevo caso de COVID 19 en nuestra región, que corresponde a una mujer de 75 años, chilena de Algarrobo que tenía enfermedades crónicas de base y que estaba internada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Carlos Van Buren”, indicó la autoridad regional.

Francisco Álvarez, indicó que “respecto de los casos confirmados diez son mujeres, un hombre; diez son de nacionalidad chilena y un extranjero. Respecto del origen cuatro son de la comuna de Viña del Mar, tres de San Antonio, uno de Valparaíso, una de La Cruz, uno de Concón y una persona de Quilpué. Estas personas, nueve de ellas, se contagiaron a través de un caso confirmado y dos por viaje al extranjero. Actualmente, la situación de las personas que se encuentran en camas críticas en la región corresponden a un total de 42 personas; 21 de ellas en Unidades de Cuidados Intensivos y 21 en Unidades de Tratamiento Intermedios”.

Finalmente, la autoridad sanitaria profundizó en el estado de los nuevos pacientes diagnosticados con COVID19 explicando lo siguiente: